  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Un désastre à venir» Les habitants de Gaza-ville invités à évacuer vers une «zone humanitaire»

ATS

6.9.2025 - 11:15

L'armée israélienne a appelé samedi matin les habitants de Gaza-ville à évacuer vers une «zone humanitaire» déclarée par Israël plus au sud de la bande de Gaza, en prévision d'un assaut au sol à venir sur la plus grande ville du territoire palestinien.

L'armée israélienne a appelé samedi matin les habitants de Gaza-ville à évacuer vers le sud (archives).
L'armée israélienne a appelé samedi matin les habitants de Gaza-ville à évacuer vers le sud (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.09.2025, 11:15

06.09.2025, 11:30

Le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée, a lancé cet appel sur les réseaux sociaux alors que l'ONU, qui estime à environ un million les résidents de la région, a averti d'un «désastre» à venir en cas d'expansion de l'offensive sur Gaza-ville.

L'armée israélienne, qui dit contrôler environ 75% de la bande de Gaza et 40% de cette agglomération, affirme vouloir s'en emparer pour venir à bout du Hamas et libérer les otages qu'il retient encore.

L'appel à évacuer intervient après que le président américain, Donald Trump, a affirmé vendredi que les Etats-Unis étaient «en négociation approfondie avec le Hamas», dont l'attaque sans précédent en Israël le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre. «Nous leur disons: Libérez-les (otages NDLR) tous immédiatement», sinon «ça va être terrible», a-t-il dit.

«Un désastre à venir». Les habitants de Gaza-ville invités à évacuer vers une «zone humanitaire»

«Un désastre à venir»Les habitants de Gaza-ville invités à évacuer vers une «zone humanitaire»

M. Trump a également avancé que certains des otages pourraient être «morts récemment». L'armée israélienne estime à ce stade que 25 des 47 captifs restants à Gaza – sur 251 enlevés le 7 octobre – sont morts. Le mouvement islamiste palestinien avait donné son accord en août à une proposition de trêve et libération des otages présentée par les médiateurs (Egypte, Etats-Unis et Qatar). Le gouvernement de Benjamin Netanyahu exige qu'il rende les armes et dit vouloir prendre le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza.

«L'armée ment»

Dans son message, le colonel Adraee précise que pour «faciliter le départ des habitants» de la ville de Gaza, le secteur côtier d'Al-Mawasi, dans le sud du territoire, est déclaré «zone humanitaire». Selon l'armée, cette zone comprend des «infrastructures humanitaires essentielles», et est approvisionnée «en nourriture, tentes, médicaments et équipements médicaux».

Depuis le début de la guerre, qui a ravagé la bande de Gaza, désormais en proie à la famine sur 20% du territoire selon l'ONU, l'armée a souvent bombardé des zones déclarées «humanitaires» et «sûres», affirmant y viser des combattants du Hamas. «L'armée ment aux gens, quand nous allons chercher de l'aide (...) ils ouvrent le feu», s'indigne Abdelnasser Muchtaha, 48 ans, déplacé à l'ouest de la ville de Gaza après avoir quitté son quartier pilonné de Zeitoun. Il affirme vouloir «pour l'instant» rester sur place.

Gaza. Trump alerte sur le sort des otages : «certains pourraient être morts»

GazaTrump alerte sur le sort des otages : «certains pourraient être morts»

Déja déplacé à Al-Mawasi, avec sa famille, Bassam al-Astal, 52 ans, assène que la zone n'est «ni humanitaire ni sûre». «C'est là qu'il y a chaque jour le plus de martyrs, il n'y a pas de place pour les tentes, pas de services humanitaires, pas d'eau, pas d'assainissement, pas d'aide alimentaire», dit-il. Vendredi, l'armée israélienne a encore intensifié ses opérations dans la ville de Gaza bombardant, après un appel à évacuer, une tour d'immeuble dans le centre, qui s'est écroulée comme un château de cartes.

Selon l'armée, le Hamas y avait installé «des infrastructures» pour «préparer et mener des attaques» la visant. Elle avait auparavant prévenu qu'elle ciblerait «dans les jours qui viennent» des «infrastructures terroristes», en particulier dans des tours d'immeubles. Le Hamas a rejeté comme «des prétextes fallacieux et des mensonges éhontés» les affirmations d'Israël selon lesquelles il utilisait ces bâtiments.

«Propagande diabolique»

La Défense civile du territoire palestinien, où le Hamas a pris le pouvoir en 2007, a fait état de 42 personnes tuées vendredi par des tirs ou bombardements israéliens, dont la moitié dans la ville de Gaza. Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans de la Défense civile.

Le Hamas a dans le même temps diffusé une vidéo montrant deux otages, Guy Gilboa-Dalal et Alon Ohel, au moment où les proches et soutiens de ces captifs se mobilisaient à travers Israël pour marquer leurs 700 jours de détention et réclamer leur retour. La séquence montre M. Gilboa-Dalal demandant à M. Netanyahu de ne pas mener d'offensive dans la ville de Gaza.

Aide humanitaire. La flottille pour Gaza a dû revenir à Barcelone à cause de vents violents

Aide humanitaireLa flottille pour Gaza a dû revenir à Barcelone à cause de vents violents

«Aucune vidéo de propagande diabolique ne nous affaiblira ni n'émoussera notre détermination», a réagi le Premier ministre israélien, après s'être entretenu avec les parents des deux hommes, selon son bureau.

L'attaque du 7 octobre a entraîné la mort de 1219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Les représailles israéliennes ont fait au moins 64'300 morts à Gaza, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Les plus lus

«Moi, Miss France, j'ai été victime de viols pendant mon année»
Parmelin est de retour en Suisse : encore un échec diplomatique?
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Dimanche, la Lune disparaîtra dans l’ombre de la Terre
«Luis Enrique a été pris en charge par les secours et va subir une opération»
L'aéroport de Zurich oublie un passager avec restriction à la porte d'embarquement