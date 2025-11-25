Les hôpitaux suisses se sont un peu repris l'an dernier. Les pertes se sont montées au cumulé à 347 millions de francs, contre 777 millions en 2023. Mais deux tiers des établissements ont vu leur situation financière se dégrader, selon les statistiques fédérales.

Deux tiers des hôpitaux suisses ont vu leur situation financière se dégrader entre 2023 et 2024 (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les hôpitaux suisses ont enregistré une hausse de leurs recettes de 3,6% entre 2023 et 2024, atteignant 36,6 milliards de francs. Les charges ont progressé plus modérément, de 2,3%, pour s'établir à 36,95 milliards de francs. L'exercice 2024 se solde ainsi par une perte de 347 millions de francs, en amélioration par rapport au montant de 777 millions enregistré en 2023, note l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué publié mardi.

Suivant la tendance de ces dernières années, les coûts ayant particulièrement augmenté sont les charges salariales (+3%, +660 millions de francs). Les charges liées à l'énergie se sont par contre rétractées en 2024 (-2,7%) après la forte hausse enregistrée en 2023 (+37%).

Un peu moins de deux tiers (62%) des hôpitaux publics affichaient une perte en 2024, alors qu’ils étaient un peu plus du tiers (37%) parmi les établissements privés. Au global, deux hôpitaux sur trois ont vu leur situation financière se dégrader par rapport à 2023.

Selon une étude du cabinet KPMG publiée l'an dernier, le secteur ne s'est pas remis de la crise du Covid-19. En effet, trouver de l'argent devient de plus en plus difficile pour les institutions de soins, car le marché évalue les risques comme étant élevés. Une situation qui les rend dépendants de la manne publique.

Pour 30%, une baisse d'effectifs

Au niveau des effectifs globaux, le personnel des hôpitaux occupait 189'008 postes équivalent plein temps, soit une croissance de 1,7%. Les emplois de médecins ont augmenté de manière plus marquée (+2,7%) que ceux de personnel soignant (+1%).

Mais dans 30% des établissements, les effectifs de personnel soignant ont diminué par rapport à 2023. En 2024, 13,4% du personnel soignant étaient en outre non formés, contre 12,7% en 2023.

En 2024, plus d'un million et demi d'hospitalisations ont eu lieu en Suisse. On comptabilise en outre plus de 4,4 millions de patients ayant bénéficié d'une consultation ambulatoire à l'hôpital (+2,3%).

Ce sont les habitants des cantons de Bâle-Ville, du Jura et de Bâle-Campagne qui ont été le plus souvent hospitalisés, précise l'OFS, avec plus de 209 cas d'hospitalisation pour 1000 habitants. Les maladies des appareils musculosquelettique et cardio-vasculaire ainsi que les lésions traumatiques sont les principaux motifs d'hospitalisation (37% des cas cumulés).