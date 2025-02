Après dix ans de travaux, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) disposent de 29 salles d'opération sur un même étage. L'inauguration mercredi d'un bloc opératoire de dernière génération au premier sous-sol a marqué la fin d'un vaste projet de rénovation et de construction.

Genève – les HUG inaugurent de nouveaux blocs opératoires Après dix ans de travaux, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) disposent de 29 salles d'opération sur un même étage. L'inauguration mercredi d'un bloc opératoire de dernière génération a marqué la fin d'un vaste projet de rénovation et de construction. Le bloc de dernière génération compte trois salles d'opération conventionnelles et deux salles hybrides équipées de scanners pour les opérations complexes. «La chirurgie devient moins invasive et plus précise, ce qui réduit le risque de complications», a indiqué le directeur général des HUG Robert Mardini. L'hôpital cantonal a passé la barre des 30'000 interventions chirurgicales en 2024. 05.02.2025

Keystone-SDA, za, ats ATS

Le bloc de dernière génération compte trois salles d'opération conventionnelles et deux salles hybrides équipées de scanners pour les opérations complexes. «La chirurgie devient moins invasive et plus précise, ce qui réduit le risque de complications», s'est réjoui le directeur général des HUG Robert Mardini. Et d'indiquer que la barre des 30'000 interventions chirurgicales a été passée en 2024.

Le bloc inauguré mercredi servira surtout pour la neurochirurgie et la chirurgie cardio-vasculaire et thoracique. Les deux salles hybrides permettent d'effectuer les actes chirurgicaux et ceux de radiologie interventionnelle dans un même lieu. Ce dispositif augmente la précision des gestes opératoires, limite le risque d'infection et réduit le nombre de nouvelles interventions.

Après dix ans de travaux, les Hôpitaux universitaires de Genève disposent de 29 salles d'opération sur un même étage. Ils ont inauguré mercredi un bloc opératoire de dernière génération (illustration). sda

Une première salle d'opération hybride couplée à une salle équipée d'imagerie IRM a été mise en service en 2019, a fait savoir le professeur Frédéric Triponez, médecin-chef du département de chirurgie. Dans le cas de la neurochirurgie, l'IRM permet de préserver au mieux le patient en limitant les dégâts sur les tissus cérébraux pendant l'opération.

«Rester à la pointe»

Le projet «Activités chirurgicales à dix ans» visait à créer de nouvelles salles pour faire face à la hausse constante de 2 à 3% par an des besoins, à moderniser les infrastructures en intégrant notamment l'imagerie et la robotique et à rationaliser les processus, a rappelé le professeur Georges Savoldelli, président du bureau de la commission des blocs.

Le canton de Genève a investi 40 millions de francs sur un budget total de 67 millions. «De l'argent bien investi qui permet aux HUG de rester à la pointe et d'attirer médecins et personnel soignant», a salué le conseiller d'Etat Pierre Maudet, en charge du Département de la santé et des mobilités.

«Les travaux se sont déroulés dans un hôpital en fonctionnement», a relevé Véronique Richard, responsable du personnel soignant pour les blocs opératoires. Ils ont permis de créer onze nouvelles salles d'opération. Une fois qu'ils auront ouvert leur Centre de chirurgie ambulatoire et ses dix salles en 2026, les HUG disposeront de 58 salles opératoires, a indiqué M. Mardini.