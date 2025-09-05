La direction des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a été alertée au sujet de propos racistes qui auraient été tenus au sein du Département de réadaptation et gériatrie. Prenant cette situation très au sérieux, les HUG ont mandaté un audit externe pour établir les faits et analyser le contexte.

Les HUG ont mandaté un audit externe afin de faire la lumière sur des soupçons de racisme au sein d'un département (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les résultats sont attendus à la fin de mois, selon une porte-parole des HUG, qui confirmait vendredi une information de la Tribune de Genève. Selon le quotidien, le syndicat SIT a aussi reçu plusieurs messages anonymes relatant des propos inadéquats.

Les HUG ont un programme de promotion de l’égalité, de l’inclusion et de lutte contre toutes les formes de discrimination, de sexisme et de violence. Il n'y a pas de place pour la discrimination aux HUG, a insisté la porte-parole.