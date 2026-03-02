  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Signaux d'alarme» Les inégalités salariales s'accentuent en Suisse

ATS

2.3.2026 - 07:01

La Suisse gagne une place et figure au 20e rang d'un classement sur l'égalité professionnelle, mais sa situation stagne. L'écart salarial entre hommes et femmes s'est creusé à 17,4% et la part des femmes travaillant à plein temps a diminué, selon l'indice PwC 2026.

Image d'illustration d'une femme portant un t-shirt avec un slogan lors de la grève féministe du 14 juin 2023, à Lausanne.
Image d'illustration d'une femme portant un t-shirt avec un slogan lors de la grève féministe du 14 juin 2023, à Lausanne.
ATS

Keystone-SDA

02.03.2026, 07:01

02.03.2026, 07:16

La Suisse a progressé de la 21e à la 20e place dans l'indice «Women in Work 2026» de PwC, mais son score global reste inchangé à 68,7 points. Si le taux d'activité des femmes a légèrement augmenté pour atteindre 80,8%, d'autres indicateurs montrent un recul.

La proportion de femmes occupant un emploi à plein temps a ainsi baissé, passant de 60,7% à 59,2%. L'écart salarial entre les sexes, déjà élevé, a continué de se creuser pour s'établir à 17,4%, contre 17,2% l'année précédente. Le taux de chômage des femmes reste stable à 4,7%.

Selon les experts de PwC, ces chiffres sont des «signaux d'alarme». Ils soulignent que les femmes font face à des défis comme des services de garde d'enfants limités et coûteux. Ils appellent les entreprises à adopter des mesures telles que des modèles de travail plus flexibles pour promouvoir l'égalité.

Ralentissement au niveau de l'OCDE

La tendance observée en Suisse s'inscrit dans un contexte de ralentissement général au sein des pays de l'OCDE. L'indice global n'a progressé que de 0,5 point entre 2023 et 2024, soit deux fois moins que la moyenne annuelle depuis 2011.

Cette décélération s'explique par une détérioration des perspectives d'emploi pour les femmes. Le taux de chômage féminin dans l'OCDE a augmenté à 5,5% et, pour la première fois, la part des femmes en emploi à plein temps a diminué, passant de 78,1% à 76,8%. En revanche, l'écart salarial moyen a reculé de 0,6 point pour s'établir à 12,4%, soit la plus forte baisse en cinq ans.

L'Islande en tête, la Suisse en retrait

Pour la cinquième année consécutive, l'Islande occupe la première place du classement, notamment grâce à un taux d'activité féminin de 85,1%. Des congés parentaux généreux et une culture du travail favorable à la famille sont cités comme facteurs de succès. Le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie et la Suède complètent le groupe de tête.

À l'inverse, le Mexique, la Corée du Sud, le Chili, l'Italie et la Grèce figurent en fin de classement, en raison d'une faible participation des femmes au marché du travail et d'importantes disparités.

Avec un écart salarial de 17,4%, la Suisse se situe nettement au-dessus de la moyenne de l'OCDE (12,4%). La forte proportion de femmes travaillant à temps partiel et la lenteur des progrès en matière d'égalité salariale indiquent un retard à combler. Alors qu'elle figurait encore dans le top 10 de cet indice en 2016, la Suisse stagne autour de la 20e place depuis 2020.

L'indice «PwC Women in Work» évalue depuis 2011 l'égalité sur le marché du travail dans 33 pays de l'OCDE. Il se base sur cinq indicateurs: le taux d'activité des femmes, l'écart de participation hommes-femmes, le taux de chômage féminin, la part d'emplois à plein temps et l'écart salarial.

Les plus lus

Frappes massives contre l'Iran, le conflit se propage au Liban
«OK Jean-Marie Le Pen» – Le torchon brûle entre Mélenchon et Glucksmann
Donald Trump tente de justifier l'opération Iran
CFF: une pétition pour un «wagon silence» en 2ème classe
Une figure du Cirque blanc tire sa révérence !
Infantino veut sévir : «Si un joueur se couvre la bouche, alors il doit être exclu»