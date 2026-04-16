La police fédérale (fedpol) a prononcé 614 interdictions d'entrée sur le territoire suisse en 2025, soit quatre fois plus qu'en 2024. La grande majorité d'entre elles (512) ont été prononcées pour terrorisme.

L’un des grands objectifs de fedpol et de sa directrice Eva Wildi-Cortes pour 2026 est l’élaboration d’un Plan d’action national (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Cette hausse est notamment due aux données fournies par Europol concernant les adhérents de l'Etat islamique qui séjournent à l'étranger, indique jeudi fedpol dans son rapport annuel.

Cinquante-deux interdictions d'entrée pour espionnage ont été prononcées en 2025, contre 34 en 2024. En 2022, année marquée par le début de la guerre en Ukraine et les activités d’espionnage de divers pays qui en ont découlé, 276 avaient été recensés.

Fedpol a pour la première fois prononcé une interdiction d'entrée pour prolifération, soit la transmission d'armes atomiques ou de moyens dédiés à leur fabrication. Par ailleurs, 45 interdictions ont été prononcées pour criminalité organisée et 4 pour extrémisme violent.

La police fédérale a également prononcé cinq expulsions en 2025. Elles concernent deux terroristes potentiels, deux personnes liées à la criminalité organisée et, pour la première fois, une personne accusée d’extrémisme violent. Toutes les expulsions ont été exécutées.

Blanchiment et hooliganisme en hausse

Le nombre de communications de soupçons adressées au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) augmente de manière exponentielle depuis des années. La hausse entre 2024 (15'141) et 2025 (21'087) est l'une des plus importantes des cinq dernières années. Par rapport à l'année précédente, le MROS a enregistré une hausse de 39% des communications.

Le volume de données a quadruplé depuis 2020. La pratique en matière de surveillance, l'obligation de communiquer et la sensibilisation des intermédiaires financiers ont été renforcées.

Fedpol recense également les personnes ayant eu un comportement violent lors de manifestations sportives en Suisse ou à l'étranger. En 2025, 315 personnes ont été nouvellement enregistrées dans le système HOOGAN.

Le Championnat d'Europe féminin de football 2025, qui a eu lieu en Suisse, s'est déroulé en grande partie dans le calme, souligne fedpol. Lors de ce tournoi, sept personnes ont été saisies dans HOOGAN.