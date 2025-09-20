  1. Clients Privés
Suisse Les jeunes PLR veulent freiner «l'administration excessive»

ATS

20.9.2025 - 18:05

Les Jeunes PLR suisses veulent mettre un frein à la croissance «excessive» de l'administration. Ils ont décidé samedi de lancer une initiative pour lier la croissance des dépenses du personnel de la Confédération à l’évolution du salaire médian de la population.

L'initiative dénonce la croissance "excessive" de l'administration fédérale (image d'llustration).
L'initiative dénonce la croissance "excessive" de l'administration fédérale (image d'llustration).
ATS

Keystone-SDA

20.09.2025, 18:05

20.09.2025, 20:07

L'appareil étatique croît «dans ses dépenses, ses effectifs, sa densité réglementaire», dénoncent les Jeunes Libéraux-Radicaux dans un communiqué publié à l'issue de leur congrès extraordinaire tenu à Berne. Selon eux, cette croissance excessive menace «des facteurs de réussite centraux du modèle suisse».

Avec son initiative, le mouvement de jeunes du parti entend rétablir l'équilibre entre l'Etat et la population productive. Le domaine des écoles polytechniques fédérales serait exclu de ce mécanisme, «en raison de son rôle essentiel pour le succès de la Suisse».

