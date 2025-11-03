  1. Clients Privés
Crise avec le Venezuela Les jours de Maduro à la tête du Venezuela sont comptés, dit Trump

ATS

3.11.2025 - 03:12

Si Donald Trump estime que les jours de Nicolás Maduro à la présidence du Venezuela sont comptés, il ne pense pas que les Etats-Unis vont entrer en guerre avec ce pays.
Si Donald Trump estime que les jours de Nicolás Maduro à la présidence du Venezuela sont comptés, il ne pense pas que les Etats-Unis vont entrer en guerre avec ce pays.
ATS

Le président américain Donald Trump «pense» que les jours de Nicolás Maduro à la présidence du Venezuela sont comptés, a-t-il indiqué sur la chaîne télévisée américaine CBS dimanche. Il a minimisé en même temps la perspective d'une guerre contre ce pays.

Keystone-SDA

03.11.2025, 03:12

A la question de savoir si les jours de Nicolás Maduro à la présidence du Venezuela étaient comptés, «je dirais que oui. Je pense que oui», a répondu le président américain.

Les Etats-Unis vont-ils entrer en guerre avec le Venezuela?, a aussi été questionné Donald Trum: «J'en doute. Je ne pense pas».

La campagne aérienne américaine menée depuis le début septembre dans les Caraïbes contre des embarcations, présentées par Washington comme celles de trafiquants de drogue, a fait grimper les tensions régionales, en particulier avec le Venezuela. Les seize frappes connues ont fait au moins 65 morts.

