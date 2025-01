Les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes, ont été le fer de lance de la lutte contre l'Etat islamique (archives). ATS

Le chef des forces kurdes syriennes, qui ont établi une administration autonome dans le nord-est du pays, a déclaré mercredi s'être mis d'accord avec le nouveau pouvoir pour rejeter toute «division» territoriale de la Syrie. La rencontre a eu lieu à la fin décembre.

Keystone-SDA ATS

«Nous sommes d'accord sur l'importance de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Syrie, et nous rejetons tout projet de division qui menacerait l'unité du pays», a déclaré le chef des forces démocratiques syriennes (FDS), Mazloum Abdi, commentant une rencontre en décembre entre ses forces et les autorités islamistes qui ont renversé Bachar al-Assad à Damas.

Ahmad al-Chareh, le nouveau dirigeant syrien, a tenu le 30 décembre à Damas des premières discussions «positives» avec une délégation des FDS soutenues par Washington, avait indiqué à l'AFP un responsable sous couvert d'anonymat.

Les FDS, partenaires des Occidentaux réunis au sein d'une coalition internationale antidjihadistes, ont été le fer de lance de la lutte contre l'Etat islamique (EI).