  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Logement Suisse : les loyers pourraient grimper jusqu’à 5 % par an, alerte l’OFL

ATS

24.8.2025 - 00:34

Les loyers proposés sur le marché suisse vont augmenter de 3 à 5% par an ces prochaines années, avertit dimanche le directeur de l'Office fédéral du logement (OFL), Martin Tschirren. «La demande de logements reste supérieure à l'offre».

Il y a de moins en moins de terrains disponibles en Suisse pour la construction, ce qui provoque une hausse des loyers (archives).
Il y a de moins en moins de terrains disponibles en Suisse pour la construction, ce qui provoque une hausse des loyers (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.08.2025, 00:34

24.08.2025, 06:59

Sans chute de l'activité économique, il faut s'attendre à une augmentation des loyers, indique M. Tschirren dans un entretien diffusé par la NZZ am Sonntag. Les locataires touchés sont ceux qui arrivent sur le marché du logement ou qui doivent déménager, relève-t-il.

Salaires. Travail.Suisse exige 2% de salaire en plus en 2026

SalairesTravail.Suisse exige 2% de salaire en plus en 2026

Il explique cette hausse par le fait que le marché du logement sert de plus en plus de placement pour les capitaux. A cela s'ajoute le fait que les terrains à bâtir sont devenus rares en Suisse, poursuit-il. «Autrefois, on pouvait résoudre le problème de la demande croissante par des mises en zone [à bâtir]. Aujourd'hui, ce n'est plus possible».

Les plus lus

Frayeur nucléaire : un drone ukrainien provoque un incendie dans une centrale
Barcelone frôle la correctionnelle mais triomphe avec les tripes
Alpiniste bloquée : après 11 jours, les secours suspendent une opération jugée «impossible»
«Jamais un président américain ne s'était laissé traiter de la sorte» : Trump se serait senti humilié par Karin Keller-Sutter
La folle histoire du promu se poursuit : Thoune balaie Zurich 4-0 !
Un vol Lyon-Porto fait demi-tour après une tentative d'intrusion dans le cockpit