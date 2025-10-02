  1. Clients Privés
Ville de Genève Les élus municipaux ont finalement renoncé à s'augmenter de 25%

ATS

2.10.2025 - 11:48

Le Conseil municipal de Genève a annulé mercredi soir l’augmentation de 25% du montant des jetons de présence qu’il avait lui-même votée le 3 juin. L'objet ne sera pas donc soumis au vote du peuple. Une nouvelle mouture sera proposée dans les deux ans.

Les élus se sont prononcés à une large majorité (62 oui, 1 abstention et 4 non) pour une nouvelle délibération proposée par les Verts et abrogeant l'ancienne, a déclaré jeudi à Keystone-ATS le conseiller municipal UDC Alexandre Chevalier, cosignataire du texte. Il revenait sur l'information publiée par la Tribune de Genève.

Suite à ce revirement, le référendum contre l'augmentation des jetons de présence est devenu sans objet, la question soumise au vote ayant été abrogée avant la fixation de l'opération électorale.

Période déficitaire pas propice

L'abrogation a été soutenue par la grande majorité des partis pour plusieurs raisons, a expliqué M. Chevalier. Outre éviter le coût d'une votation, cet effort tombe dans un contexte budgétaire difficile. Ce débat doit avoir lieu dans le calme et la sérénité, estime le conseiller municipal.

Il est nécessaire de mettre en place un système de fixation et d’adaptation des jetons de présence transparent et reposant sur un large consensus des partis présents au Conseil municipal. «Nous préférons ainsi reculer afin d'avoir un débat de fond sur la manière dont on finance la vie politique», a-t-il ajouté rappelant que les indemnités des élus n'ont pas été adaptées depuis plus de dix ans.

Le bureau est désormais chargé de présenter au Conseil municipal dans un délai de deux ans un nouveau projet de délibération. Il fixera les jetons de présence ainsi que leur mécanisme d’adaptation au coût de la vie.

25% de plus

Lors du premier vote de la nouvelle législature le 3 juin dernier, la majorité du Conseil municipal de la Ville de Genève avait voté la revalorisation des jetons de présence, soit les indemnités pour la participation aux séances. Les élus devaient toucher 25% de plus, soit 178 francs pour chaque séance.

Fustigeant «une classe politique qui s’auto-octroie des privilèges dans un vase clos», le Mouvement Libertés et Justice Sociale (LJS) associé à l'indépendant Philippe Oberson avait lancé un référendum. Quelque 3560 signatures avaient été récoltées, alors que 2400 paraphes étaient nécessaires.

