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«Je n’en peux plus» Les médecins suisses sont toujours autant épuisés, aux dépens des patients

ATS

8.6.2026 - 10:24

Les horaires de travail des médecins dans les hôpitaux suisses ont légèrement diminué. Pourtant, l'épuisement et les risques pour la sécurité des patients restent élevés.

Malgré cette tendance positive en matière d’heures de travail, le niveau d’épuisement reste critique (image d'illustration).
Malgré cette tendance positive en matière d’heures de travail, le niveau d’épuisement reste critique (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.06.2026, 10:24

La durée hebdomadaire moyenne du travail, extrapolée à un temps plein, est tombée à 54,6 heures. En 2022, elle était encore de 56,3 heures, a annoncé lundi l'Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique (ASMAC). Pour cette enquête, l'institut de sondage Demoscope a interrogé 2400 médecins.

On observe également une baisse des violations du droit du travail: les infractions à la loi sur le travail concernaient encore 58% des personnes interrogées, contre 68% lors de l'enquête précédente.

Sécurité des patients menacée

Malgré cette tendance positive en matière d’heures de travail, le niveau d’épuisement reste critique. Comme lors de la dernière enquête en 2022, une personne interrogée sur deux (52 %) a déclaré penser au moins de temps en temps «Je n’en peux plus».

La surcharge de travail continue aussi de mettre en danger la sécurité des patients. Environ 60% des médecins interrogés ont constaté au moins une fois au cours des deux dernières années que des patients avaient été mis en danger en raison d’une fatigue excessive liée au travail.

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