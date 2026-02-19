Le Parlement souhaite lutter contre l'augmentation constante des coûts de la santé en accordant des rabais sur les médicaments les plus vendus. Le Conseil fédéral soumet désormais cette mesure à la discussion.

Le Parlement souhaite maîtriser la hausse des coûts des médicaments. Le Conseil fédéral s'est désormais attelé à la mise en œuvre. (Image thématique) ATS

Keystone-SDA ATS

Le Parlement a approuvé un paquet de mesures visant à réduire les coûts de la santé il y a près d'un an, dont font partie les rabais de quantité. Le Conseil fédéral a annoncé jeudi avoir ouvert la procédure de consultation sur les modifications d'ordonnance correspondantes.

Sur les plus de 3000 médicaments figurant sur la liste des spécialités, les 80 à 100 médicaments les plus vendus génèrent plus d'un tiers des coûts des médicaments pris en charge par l'assurance de base, selon le Conseil fédéral. Cela correspond à trois milliards de francs.

Ces rabais devraient permettre d'économiser 350 millions de francs par an, sans nuire à l'approvisionnement en médicaments. La délivrance de génériques et de biosimilaires moins coûteux devrait aussi être encouragée.