  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Nous on a l'habitude... » Les maçons genevois ouvrent le bal des protestations romandes

ATS

3.11.2025 - 11:51

Après Berne et le Tessin, la grève des maçons se poursuit en Suisse romande lundi et mardi. Le mouvement romand a démarré lundi matin à Genève, où au moins 2000 personnes ont manifesté dans les rues.

Quelque 1500 maçons ont défilé dans les rues de Genève lundi pour dénoncer leurs conditions de travail et demander une meilleure convention nationale.
Quelque 1500 maçons ont défilé dans les rues de Genève lundi pour dénoncer leurs conditions de travail et demander une meilleure convention nationale.
ATS

Keystone-SDA

03.11.2025, 11:51

03.11.2025, 13:46

Klaxons, sifflets et tambours ont fait résonner la place Lise-Girardin dès 07h30. Un petit millier de manifestants étaient déjà présents, ayant troqué leur casque blanc par une casquette de la même couleur portant le mot «Grève». «On est venu protéger nos droits, a expliqué un maçon. On aimerait pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pour durer plus de trois ans. Etre là à 07h30, nous on a l'habitude, ce sont nos horaires de travail!»

Peu avant 09h00, le cortège a entamé sa descente vers le pont du Mont-Blanc au son des sifflets et sous les couleurs jaune et rouge des fumigènes. «Les maçons montrent les dents», pouvait-on lire sur la banderole de tête, ainsi que «Chantiers à l'arrêt, pour des horaires de travail corrects». Selon une estimation de la police genevoise, ils étaient au moins 2000 à manifester.

Les prises de paroles se sont succédé au pont du Mont-Blanc, après une minute de silence pour les maçons décédés. «La convention proposée nous donne les mêmes conditions que nos grands-pères», a dénoncé José Sebastiao, responsable des secteurs construction et artisanat à Unia Genève.

Nico Lutz, responsable pour Unia suisse, a poursuivi: «Ces dernières années, le stress augmente dans la construction. En 2030, il manque déjà 20% de main-d'oeuvre qualifiée.» Il a exigé de meilleures conditions pour éviter que la branche ne court à sa perte.

Le cortège a continué sa route vers Plainpalais, puis jusqu'aux bureaux de la Société suisse des entrepreneurs, avant de rallier le parc Saint-Jean.

Deux jours de mobilisation

Parmi les propositions du patronat, les syndicats dénoncent notamment les «400 heures de flexibilité», le fait de considérer les samedis comme de simples jours de travail et de faciliter le licenciement des maçons qui arrivent à la retraite.

Après les premières manifestations au Tessin et à Berne, le mouvement de protestation a aussi lieu à Lausanne, à Fribourg et la Chaux-de-Fonds aujourd'hui. Une grande manifestation romande est également prévue demain à Lausanne.

Les plus lus

Unique survivant d’un effroyable crash, il évoque son calvaire
«Dégage, pédé», «Meurs» - La haine des parieurs n'épargne pas les Suisses
Une vague de faillites déferle sur la Suisse!
Images saisissantes : un célèbre monument s’effondre à Rome !
Michel Sardou outré: «Ça ne m'a pas plu du tout...»
L’Himalaya théâtre d’une nouvelle tragédie ?