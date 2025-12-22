  1. Clients Privés
Suisse Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité

ATS

22.12.2025 - 10:31

Plus d'un quart des décès survenus l'an dernier dans la population résidante en Suisse étaient dus à des maladies cardiovasculaires. Dans l'ensemble et chez les femmes, elles sont donc toujours la cause de décès la plus fréquente.

Les maladies cardiovasculaires et le cancer restent les deux principales causes de décès en Suisse (image symbolique)
Les maladies cardiovasculaires et le cancer restent les deux principales causes de décès en Suisse (image symbolique)
ATS

Keystone-SDA

22.12.2025, 10:31

22.12.2025, 10:37

Selon la statistique fédérale des causes de décès publiée lundi, près de 72'000 personnes de la population résidant en Suisse sont décédées en 2024, dont environ 35'000 hommes et contre 37'000 femmes.

Chez les femmes, les maladies cardiovasculaires ont été la cause de décès la plus fréquente (près de 29%), suivies par les cancers (22%), tandis que chez les hommes, c'est l'inverse: la plupart des décès étaient dus aux cancers (28%), suivis par les maladies cardio-vasculaires (27%).

«Un homme plein de chaleur». Karin Keller-Sutter frappée par le deuil

«Un homme plein de chaleur»Karin Keller-Sutter frappée par le deuil

Pour les deux sexes, le taux de mortalité due au cancer a augmenté, tandis que le taux de mortalité due aux troubles cardiovasculaires a diminué par rapport à l'année précédente, comme le montrent les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Chez les hommes, les décès dus à la démence ont également augmenté.

Selon les chiffres, le taux de mortalité dû à des causes externes, notamment les accidents, les actes de violence et les suicides, a diminué pour les deux sexes.

