blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

AFFAIRE ZALI : L'affaire Zali met toujours le Tessin en ébullition. Une manifestation pour protester contre le conseiller d'Etat tessinois Claudio Zalli a lieu mercredi à Bellinzone.

INCENDIES : La tension retombe quelque peu mercredi sur le front des incendies en France et en Espagne.

ESCRIME : La Suisse fait partie des candidates au podium mercredi dans l’épreuve par équipes à l’épée des Mondiaux de Hong Kong.

Vu dans la presse

SANTE : Les médecins-chefs des hôpitaux publics gagnent souvent plusieurs centaines de milliers de francs par an, selon une enquête du Blick. Leur rémunération dépasse régulièrement celle d'un conseiller fédéral, qui s'élève à environ 480'000 francs par an.

Le journal a sollicité une vingtaine d'hôpitaux publics, mais plusieurs ont refusé de communiquer les salaires. Les médecins-chefs sont particulièrement bien rémunérés dans le canton de Zurich, même si l'Hôpital universitaire de Zurich et l'Hôpital cantonal de Winterthour n'ont pas dévoilé les montants effectivement versés. Parmi les établissements ayant répondu, les Hôpitaux universitaires de Genève affichent le salaire maximal le plus bas, avec 313'000 francs par an.

FEUX DE FORET : Les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel sont en train de créer un GIFF (Groupe d’intervention feux de forêt) pour mieux faire face à des incendies de végétation appelés à se multiplier, révèle Le Temps. Cette coopération prévoit la mutualisation des formations, des achats de matériel et des interventions, afin de moins dépendre des renforts français, très sollicités.

Deux conventions ont été signées en 2025 et 2026 avec deux centres de référence près d’Aix-en-Provence pour former les pompiers romands. Les trois cantons investissent aussi dans du matériel spécifique, notamment des camions-citernes feux de forêt (CCF) adaptés aux terrains difficiles. Le Jura aimerait rejoindre le dispositif, mais se heurte à des questions de financement. Fribourg, qui compte essentiellement des forêts de Préalpes aux spécificités propres, privilégie une approche individuelle et plus progressive.

ELEVAGE : De nombreuses vaches laitières du canton de Berne et d'autres cantons souffrent actuellement de diarrhées aiguës et de fièvre, rapportent les journaux bernois de Tamedia. Plusieurs animaux d'un même troupeau sont souvent touchés, a indiqué aux journaux Amandine Baumert, vétérinaire auprès de Santé Bovins Suisse (SBS).

«La cause de cette recrudescence inhabituelle de cas reste pour l'instant inconnue», écrivent la Berner Zeitung et Der Bund. Aucun agent pathogène n'a pu être clairement identifié à ce stade et des investigations sont en cours. De nombreux indices laissent toutefois penser que la vague de chaleur joue un rôle central. Les fortes températures réduisent également l'appétit des animaux et entraînent une baisse marquée de la production de lait.

JUSTICE : Une Bulgare de 35 ans a été condamnée lundi à 36 mois de prison, dont 12 ferme, pour avoir mortellement renversé une piétonne au printemps 2024 dans une station du Valais central, rapporte Le Nouvelliste. Au petit matin, ivre, avec une alcoolémie comprise entre 1,41 et 2,19‰, la prévenue roulait à 101 km/h dans une zone limitée à 30 km/h lorsqu'elle a perdu le contrôle de son véhicule.

La victime, une Portugaise de 55 ans qui promenait un chien, a été tuée sur le coup, de même que l'animal. La conductrice a reconnu les faits et accepté sa condamnation. Elle devra verser 43'000 francs au fils de la victime pour tort moral, s'acquitter des 31'400 francs de frais de procédure et sera expulsée de Suisse pour une durée de cinq ans. Aucune des parties ne fera appel.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2011) : Décès de la chanteuse et actrice suisse Nella Martinetti. Elle a écrit les paroles de «Ne partez pas sans moi», qui a permis à Céline Dion de remporter le concours Eurovision de la chanson en 1988.

- Il y a 75 ans (1951) : Le Festival de Bayreuth rouvre ses portes, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il présente une version de «Parsifal» mise en scène par Wieland Wagner.

- Il y a 90 ans (1936) : Naissance du chanteur, réalisateur et acteur franco-italien Orlando, frère cadet et producteur de la chanteuse Dalida.

- Il y a 110 ans (1916) : Naissance de l'actrice française Alice Sapritch ("La Folie des grandeurs», «Vipère au poing», «L'affaire Marie Besnard").

Le dicton du jour

«Mauvais temps le jour de Sainte-Marthe, N'est rien, car il faut qu'il parte»