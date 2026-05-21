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Conseil fédéral Les mesures pour la protection de la biodiversité sont insuffisantes

ATS

21.5.2026 - 10:28

Les mesures prises par le Conseil fédéral pour protéger la biodiversité restent insuffisantes, estime jeudi la commission de gestion du Conseil des Etats dans un rapport. Selon elle, la situation demeure critique en Suisse.

Les mesures prises par la Confédération pour protéger la biodiversité n’ont pas eu un impact suffisant. Des efforts supplémentaires doivent être fournis (archives).
Les mesures prises par la Confédération pour protéger la biodiversité n’ont pas eu un impact suffisant. Des efforts supplémentaires doivent être fournis (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.05.2026, 10:28

21.05.2026, 10:35

Elle avait émis des recommandations en 2021 et constate aujourd'hui que les progrès sont limités. Le premier plan d’action de la Stratégie biodiversité suisse a subi d’importants retards et ses objectifs ont été revus à la baisse.

Le deuxième plan d’action corrige certaines faiblesses, mais les ressources allouées à l’Office fédéral de l'environnement ont diminué. La commission regrette aussi l’absence d’indicateurs complets pour mesurer l’efficacité des mesures et l’absence de vision pour l’après-2030.

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Dans l’agriculture aussi les mesures sont jugées insuffisantes. La commission demande davantage de transparence sur les subventions nuisibles à la biodiversité et souhaite améliorer la communication publique sur cet enjeu. Un nouveau contrôle est prévu dans deux à trois ans.

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