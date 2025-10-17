En marge de la réunion du FMI et de la Banque mondiale à Washington, la délégation suisse menée Guy Parmelin s'est entretenue «à différents niveaux» avec des représentants américains. Le ministre des Finances Trésor Scott Bessent figurait parmi les interlocuteurs.

Lors de la réunion d'automne du FMI et de la Banque mondiale à Washington, Guy Parmelin a constaté une ambiance plutôt morose. ATS

Keystone-SDA ATS

«Les échanges diplomatiques et politiques se poursuivront afin d'obtenir une réduction rapide des droits de douane supplémentaires», a déclaré M. Parmelin vendredi à l'issue de la rencontre. Il a ajouté que le Conseil fédéral continuerait à informer en temps voulu.

Des inquiétudes marquent la réunion

Lors de la réunion, M. Parmelin a constaté une ambiance plutôt morose: «Les soucis prédominent», a-t-il déclaré à Keystone ATS. Les principaux thèmes abordés lors de la réunion ont été la situation géopolitique incertaine et le niveau d'endettement élevé de nombreux Etats.

Les grands pays bloquent

M.Parmelin a aussi souligné l'importance de l'ouverture économique. Environ 85% des pays souhaitent continuer à appliquer des règles multilatérales: «La politique de bloc des grands pays est préoccupante», a-t-il déclaré.

Les petites et moyennes économies misent en revanche sur le libre-échange et des règles du jeu claires. Des pays comme la Nouvelle-Zélande ou des Etats du Sud-Est asiatique ont montré leur intérêt pour une coopération économique plus étroite avec la Suisse, a ajouté M.Parmelin.

Le ministre de l'économie a également mené des entretiens bilatéraux, notamment avec des délégations de Corée du Sud et du Liechtenstein ainsi qu'avec des pays du groupe de vote au sein du FMI conduit par la Suisse, comme la Serbie et l'Ouzbékistan.