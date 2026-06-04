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«Surréalistes» «Ne pas faire trop de bruit» : No G7 s'insurge contre les conditions imposées par Genève

ATS

4.6.2026 - 11:40

La coalition No G7 dénonce les conditions «surréalistes» dans l'autorisation partielle de manifester à Genève reçue jeudi dernier. «On nous demande de ne pas faire trop de bruit», a affirmé jeudi à la presse l'une de ses responsables.

Les responsables de No G7 estiment toujours que le tracé imposé par le Conseil d'Etat pour la manifestation du 14 juin à Genève n'est pas adapté.
Les responsables de No G7 estiment toujours que le tracé imposé par le Conseil d'Etat pour la manifestation du 14 juin à Genève n'est pas adapté.
ATS

Keystone-SDA

04.06.2026, 11:40

04.06.2026, 11:53

L'autorisation a été envoyée par le secrétariat général du Département des institutions et du numérique (DIN), a dit Françoise Nyffeler, responsable légale de la manifestation du 14 juin. Une lettre a été envoyée pour contester les conditions mentionnées dans cette autorisation.

Indépendamment du tracé, la coalition dénonce une exigence «de ne pas mettre les mégaphones trop fort». Ou de laisser 3,5 mètres de chaque côté du défilé. «Je ne peux pas garantir ces conditions», a ajouté Mme Nyffeler.

Sommet à Evian. No G7 entre en matière sur la manif, mais le dialogue va continuer

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Une rencontre avec la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast est prévue jeudi soir. Le gouvernement s'est dit prêt mercredi à des ajustements «raisonnables», toujours sur la rive droite.

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