Nouvelles règles en vigueur dès le 1er mai : ce qu’il faut savoir

En mai 2025, de nombreux changements et adaptations sont prévus. blue News vous en fournit un grand aperçu.

Toutes les entreprises de transport routier ne pourront plus opérer en Suisse. Image : Keystone

Sven Ziegler Sven Ziegler

En mai 2025, diverses nouvelles réglementations et modifications entreront en vigueur en Suisse. Il s'agit aussi bien d'adaptations légales au niveau fédéral et cantonal que de nouveautés en matière de transport, de technique, de finances et de manifestations.

blue News te fournit un aperçu de toutes les modifications et adaptations en mai 2025.

Des prescriptions plus strictes pour le transport routier de marchandises

Dès le 1er mai 2025, les entreprises actives dans le transport routier de marchandises devront respecter des règles plus strictes. Le Conseil fédéral a adopté, le 14 mars 2025, une révision de l’ordonnance sur l’admission des transporteurs routiers (OTR).

Les entreprises devront désormais disposer d’un siège social effectif en Suisse, afin d’éviter les sociétés dites « boîtes aux lettres ». Des exigences progressives s’appliqueront également en matière de capital minimum par véhicule — par exemple, 9000 francs de fonds propres pour un premier véhicule lourd de plus de 3,5 tonnes.

En outre, les camionnettes de plus de 2,5 tonnes utilisées pour des transports internationaux nécessiteront désormais une licence. Ces adaptations, qui transposent largement le paquet Mobilité I de l’Union européenne, visent à garantir une concurrence équitable dans le secteur.

Réservation obligatoire pour les vélos dans les cars postaux

Entre mai et octobre 2025, CarPostal introduira une obligation de réservation pour les vélos sur certaines lignes touristiques.

La mesure concerne principalement les régions très prisées par les cyclotouristes : les Grisons, la Suisse centrale, l’Oberland bernois, le Valais, ainsi que certaines zones de Suisse orientale et romande.

L’objectif est d’éviter les goulots d’étranglement et les bus bondés. La réservation coûtera 2 francs, en plus du billet ou de l’abonnement vélo. CarPostal espère ainsi fluidifier la saison estivale.

Suppression de la mesure de protection boursière

Dans le secteur financier, le Conseil fédéral supprimera, au 1er mai 2025, la mesure de protection boursière instaurée en 2019. Celle-ci interdisait aux bourses européennes de négocier des actions suisses, après l’expiration de la reconnaissance de l’équivalence boursière par l’UE.

Suite à l’ajustement des bases juridiques européennes en 2024, cette protection est désormais jugée superflue. Les restrictions imposées aux sociétés de titres de l’UE disparaîtront donc, rendant à nouveau possible le négoce d’actions sans conditions particulières.

Thaïlande : une carte d’entrée numérique obligatoire

À partir du 1er mai 2025, tous les visiteurs étrangers devront s’enregistrer en ligne au moins trois jours avant leur arrivée en Thaïlande afin d’obtenir une carte d’entrée numérique. Cette mesure concerne aussi les touristes suisses.

Ce formulaire gratuit remplace l’ancien document papier (formulaire TM6), abandonné pendant la pandémie.

La Thaïlande, deuxième destination lointaine des Suisses après les États-Unis, modernise ainsi le contrôle des entrées. Les voyageurs doivent remplir au préalable la « Thailand Digital Arrival Card (TDAC) » pour éviter tout problème à l’arrivée.

La Thaïlande est également très appréciée des Suisses et Suissesses. Sakchai Lalit/AP/dpa

WhatsApp : fin du support sur les anciens iPhones

Dès le 5 mai 2025, WhatsApp ne fonctionnera plus sur les iPhones dotés d’iOS antérieur à 15.1. Sont notamment concernés les modèles plus anciens comme l’iPhone 5s ou l’iPhone 6.

Jusqu’ici, iOS 12 suffisait. Mais WhatsApp retire le support pour ces appareils jugés obsolètes, en raison de l’absence de mises à jour de sécurité et de fonctionnalités indispensables à l’application.

Les utilisateurs concernés devront passer à un smartphone plus récent s’ils souhaitent continuer à utiliser WhatsApp.

Les pharmacies lucernoises autorisées à vacciner plus largement

À partir du 1er mai 2025, les pharmaciens du canton de Lucerne pourront administrer toutes les vaccinations prévues par le plan de vaccination suisse, à condition de posséder le certificat « Vaccination et prélèvement sanguin ».

Jusqu’ici, seules les vaccinations de suivi étaient autorisées en pharmacie, à l’exception des vaccins contre la grippe et la Covid-19. Désormais, même les primo-vaccinations seront possibles.

Les pharmaciens* du canton de Lucerne pourront à l'avenir effectuer toutes les vaccinations. Annette Riedl/dpa

Cette extension vise à atteindre un public qui se rend rarement chez un médecin. Le canton de Lucerne devient ainsi l’un des premiers à attribuer un mandat vaccinal aussi large aux pharmacies.

Grands événements : que faire en mai 2025 ?

Plusieurs manifestations populaires figurent à l’agenda de mai :

BEA 2025 (Berne) : du 25 avril au 4 mai 2025, la plus grande foire de biens de consommation et du grand public se tiendra sur le site de Bernexpo. Agriculture, artisanat et loisirs y seront à l’honneur.

Fantasy Basel : le plus grand salon suisse dédié à la culture pop, aux comics, aux jeux et au cosplay aura lieu du 29 au 31 mai 2025 à la Foire de Bâle. Des invités internationaux et des concours de costumes attendent les fans.

Journée des caves ouvertes (Valais) : du 29 au 31 mai 2025, des dizaines de vignerons valaisans inviteront le public à découvrir leur nouveau millésime dans une ambiance conviviale.