Le nombre de nuitées dans les hôtels helvétiques a reculé en juin, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans une deuxième estimation.

Les visiteurs étrangers ont comptabilisé 2,2 millions de nuitées, soit une diminution de 4,4% ou de 101'000 nuitées sur un an. (archive)

Ce sont 4,1 millions de nuitées qui ont été enregistrées pour le mois sous revue, ce qui correspond à une baisse de 2,2% ou de 93'000 nuitées par rapport à la même période de l'année précédente.

Les visiteurs étrangers ont comptabilisé 2,2 millions de nuitées, soit une diminution de 4,4% ou de 101'000 nuitées sur un an. Les hôtes indigènes ont eux généré 1,9 million de nuitées, soit une hausse de 0,4% ou de 7700 nuitées, détaille l'OFS dans un communiqué.

De janvier à fin juin, l'hôtellerie suisse a enregistré 20,3 millions de nuitées, ce qui correspond à une baisse de 0,7% ou de 143'000 nuitées par rapport à la même période de l'année précédente. Les étrangers ont été à l'origine de 10,2 millions de nuitées (-2,0%/-212 000), quand les indigènes en ont engendré 10,1 millions (+0,7%/+69'000).