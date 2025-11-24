Le volume total de l'emploi en Suisse est demeuré stable au troisième trimestre, s'enrobant marginalement de 0,1% sur un an et s'étiolant d'autant en glissement séquentiel.

Les entreprises interrogées font part d'une atténuation des difficultés de recrutement de personnel qualifié. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Le nombre de postes vacants publiés par les entreprises par contre s'est évaporé de plus d'un dixième en comparaison annuelle, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les statisticiens fédéraux ont recensé sur la période un total de 5,53 millions d'emplois salariés privés – hors agriculture – soit 2800 plus qu'un an plus tôt. Calculé en équivalents plein temps, le volume de l'emploi a baissé de 3000 postes à 4,32 millions de postes.

Les femmes demeurent surreprésentées dans le domaine du travail à temps partiel, constituant deux bons tiers avec 2,28 millions de personnes concernées.

Les entreprises ont annoncé entre juillet et fin septembre 88'4000 places vacances, 10'300 de moins que sur la même période l'an dernier. Elles ont parallèlement connu une légère embellie dans le recrutement de personnel qualifié, le taux d'insatisfaction en la matière s'atténuant de 1,7 point de pourcentage à 36,3%.

Les entreprises prévoyant de renforcer leurs effectifs représentaient près de 10% de l'emploi total, contre 11% un an plus tôt, quand celles envisageant plutôt des coupes représentaient 5,4% (5,1%). L'indicateur des prévisions d'évolution de l'emploi demeure néanmoins positif avec une valeur de 1,02 point.