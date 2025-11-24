  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chiffres de l’OFS Les offres d'emploi se raréfient au troisième trimestre

ATS

24.11.2025 - 09:30

Le volume total de l'emploi en Suisse est demeuré stable au troisième trimestre, s'enrobant marginalement de 0,1% sur un an et s'étiolant d'autant en glissement séquentiel.

Les entreprises interrogées font part d'une atténuation des difficultés de recrutement de personnel qualifié. (archive)
Les entreprises interrogées font part d'une atténuation des difficultés de recrutement de personnel qualifié. (archive)
ATS

Keystone-SDA

24.11.2025, 09:30

24.11.2025, 09:37

Le nombre de postes vacants publiés par les entreprises par contre s'est évaporé de plus d'un dixième en comparaison annuelle, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les statisticiens fédéraux ont recensé sur la période un total de 5,53 millions d'emplois salariés privés – hors agriculture – soit 2800 plus qu'un an plus tôt. Calculé en équivalents plein temps, le volume de l'emploi a baissé de 3000 postes à 4,32 millions de postes.

Les femmes demeurent surreprésentées dans le domaine du travail à temps partiel, constituant deux bons tiers avec 2,28 millions de personnes concernées.

Les entreprises ont annoncé entre juillet et fin septembre 88'4000 places vacances, 10'300 de moins que sur la même période l'an dernier. Elles ont parallèlement connu une légère embellie dans le recrutement de personnel qualifié, le taux d'insatisfaction en la matière s'atténuant de 1,7 point de pourcentage à 36,3%.

Les entreprises prévoyant de renforcer leurs effectifs représentaient près de 10% de l'emploi total, contre 11% un an plus tôt, quand celles envisageant plutôt des coupes représentaient 5,4% (5,1%). L'indicateur des prévisions d'évolution de l'emploi demeure néanmoins positif avec une valeur de 1,02 point.

Les plus lus

«Je porte une plaie silencieuse» - Les révélations chocs d’un politicien
Un agenda judiciaire qui donne des sueurs froides
Faille de sécurité WhatsApp : 8,4 millions de numéros suisses exposés
Ces conclusions sur les produits alimentaires bon marché surprennent même les experts
Mamdani veut enseigner les chiffres arabes à l’école: les utilisateurs d’X s’insurgent
Une nouvelle fois, Lionel Messi épate la galerie