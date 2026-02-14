  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Saint-Gall Les opposants à la vaccination manifestent avec Junge Tat

ATS

14.2.2026 - 15:10

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Saint-Gall contre une obligation vaccinale. De nombreux membres du groupe d'extrême droite Junge Tat étaient en tête du cortège, organisé par le mouvement «Mass-Voll».

La police de Saint-Gall a retiré l'autorisation de manifester à Mass-Voll sur place. Le cortège a toutefois refusé d'obtempérer à l'ordre de quitter les lieux.
La police de Saint-Gall a retiré l'autorisation de manifester à Mass-Voll sur place. Le cortège a toutefois refusé d'obtempérer à l'ordre de quitter les lieux.
ATS

Keystone-SDA

14.02.2026, 15:10

14.02.2026, 15:17

Avant que la manifestation ne puisse se mettre en route après midi près de la gare, une action perturbatrice a eu lieu, a déclaré une porte-parole de la police municipale de Saint-Gall à l'agence Keystone-ATS. Le groupe «Ostschweiz Nazifrei» ("Suisse orientale sans nazis") avait appelé à une contre-manifestation non autorisée.

Certains des quelque 600 manifestants brandissaient des hallebardes. Pour des raisons de sécurité, la police a finalement retiré l'autorisation à la manifestation de «Mass-Voll».

Les manifestants ont alors franchi un barrage policier et ont commencé à défiler dans la vieille ville. Des échauffourées ont éclaté. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher les affrontements entre les différents groupes.

Les plus lus

Une explosion au Carnaval de Bagnes, des blessés
Les Suisses se prosternent : «Tout simplement meilleur que nous»
Camille Rast : «Je trouve que la médaille n'est pas assez représentative»
Le cri de détresse de 300 personnes expulsées de leur logement
Nouvelles révélations chocs sur le décès de l’opposant russe Navalny
Les JO virent au cauchemar pour la «Shakira du ski»