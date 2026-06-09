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Canton de Genève Les opposants au G7 camperont sur un terrain privé à Meinier

ATS

9.6.2026 - 13:21

Les opposants au Sommet du G7 d'Evian, qui participeront aux événements organisés par No G7 à Genève, pourront camper sur un terrain privé de la rive gauche. Il est mis à disposition par la ferme de la Touvière, à Meinier, à quelque huit kilomètres du centre-ville.

Des tables rondes seront proposées samedi dans la journée dans différents lieux de la ville et une grande manifestation aura lieu dimanche après-midi sur la rive droite (image d'illustration).
Des tables rondes seront proposées samedi dans la journée dans différents lieux de la ville et une grande manifestation aura lieu dimanche après-midi sur la rive droite (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

09.06.2026, 13:21

«Le terrain pourra accueillir plusieurs centaines de personnes», a indiqué mardi à Keystone-ATS Françoise Nyffeler, de la coalition No G7, confirmant une information de Léman Bleu. Un petit déjeuner sera proposé samedi et dimanche matin. Des sanitaires seront installés. «L'objectif est de bien les accueillir, mais cela restera spartiate», a précisé la militante féministe.

Le camping sera ouvert dès vendredi matin et devrait fermer lundi, afin de permettre aux opposants au G7 de participer aux rencontres internationales qui ouvriront vendredi soir. Des tables rondes seront proposées samedi dans la journée dans différents lieux de la ville et une grande manifestation aura lieu dimanche après-midi sur la rive droite.

Faute d'autorisation, la coalition No G7 n'a pas pu organiser un village militant dans un parc de la Ville de Genève. Elle n'a pas non plus obtenu de lieu public adéquat pour l'hébergement des personnes venant pour le contre-sommet. Une cantine au centre-ville servira des repas du vendredi soir au dimanche soir.

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