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Contre une «tactique du salami» Les opposants défendent «l'importance du service civil»

ATS

14.6.2026 - 14:36

L'Alliance pour le non à la nouvelle loi sur le service civil estime que ce dernier continue de bénéficier d'un large soutien au sein de la population, malgré le oui sorti des urnes dimanche. Les opposants veulent continuer à défendre les civilistes, qui assument selon eux des tâches importantes dans les domaines du social, de la santé ainsi que dans la protection de la nature et de l’environnement.

Les opposants soulignent enfin que le droit à la liberté de conscience ne doit pas être davantage restreint (image d’illustration).
Les opposants soulignent enfin que le droit à la liberté de conscience ne doit pas être davantage restreint (image d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.06.2026, 14:36

Les opposants veulent contrer toute nouvelle mesure de démantèlement, indiquent-ils dans un communiqué. L'Alliance s'oppose par ailleurs à la «tactique du salami visant à affaiblir le service civil».

«Le résultat d’aujourd’hui ne doit pas être interprété comme un rejet du service civil, mais plutôt comme l’expression de l’inquiétude de la population quant à la situation en matière de politique de sécurité. C’est précisément là que le service civil apporte une contribution importante», souligne la conseillère nationale Clarence Chollet (Vert-e-s/NE), co-présidente de CIVIVA.

En cette période de pénurie de personnel soignant, de surmenage des enseignants et de crise de la biodiversité, l'engagement des civilistes est qualifié d'«indispensable».

«Politique rétrograde»

Il s'agira désormais pour les opposants de «repousser d'autres attaques contre le service civil». Le prochain sera le projet de fusion du service civil avec la Protection civile, soulignent-ils. «Ces projets sont une catastrophe et une attaque frontale contre le droit fondamental à la liberté de conscience. C’est une politique rétrograde digne du siècle dernier», selon le secrétaire politique du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), Rayyân Rehouma.

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L'Alliance reproche à la majorité bourgeoise au Parlement fédéral d'avoir «monté le service civil et l'armée l'un contre l'autre. Et ce, alors même que l'armée affiche des effectifs excédentaires.»

Les opposants soulignent enfin que le droit à la liberté de conscience ne doit pas être davantage restreint. «Le service civil est synonyme de responsabilité, d’engagement en faveur d’une Suisse solidaire et d’un service indispensable à la société.»

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