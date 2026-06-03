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Palais fédéral Le Parlement veut interdire les pétards et encadrer les feux d'artifice

ATS

3.6.2026 - 09:05

Le Parlement veut interdire les pétards en Suisse. Suivant le National, le Conseil des Etats a adopté mercredi un contre-projet à l'initiative «Pour une limitation des feux d'artifice». L'usage de feux d'artifice et ses effets nocifs seront réglés dans la loi.

Les feux d'artifice divertissent une partie de la population. Mais ils dérangent, voire font aussi beaucoup souffrir les animaux, les enfants et les personnes sensibles (archives).
Les feux d'artifice divertissent une partie de la population. Mais ils dérangent, voire font aussi beaucoup souffrir les animaux, les enfants et les personnes sensibles (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.06.2026, 09:05

03.06.2026, 09:10

L'initiative populaire demande une plus grande protection des personnes, des animaux et de l'environnement contre le bruit et les émissions causés par les feux d’artifice. Certaines exceptions seraient prévues pour les grands événements suprarégionaux, sur la base de dérogations accordées par les cantons.

Pour le Parlement, il faut agir, mais le texte va trop loin. Suivant celle du peuple, la Chambre des cantons a approuvé par 39 voix contre 5 un contre-projet plus souple qui vise à minimiser les effets nocifs.

Ce n'est plus une évidence. Vers la fin des feux d'artifice officiels pour le Nouvel An?

Ce n'est plus une évidenceVers la fin des feux d'artifice officiels pour le Nouvel An?

Les pièces d'artifice destinées exclusivement à produire des détonations seront interdites. Contre l'avis de sa commission, le Conseil des Etats a refusé d'être plus restrictif et de soumettre la mise à feu des engins pyrotechniques présentant un risque moyen ou élevé à une autorisation cantonale.

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