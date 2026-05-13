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Energie Les pales du parc éolien vaudois «Sur Grati» prennent la route

ATS

13.5.2026 - 15:17

Les gros travaux du parc éolien «Sur Grati», sur les crêtes du Jura vaudois entre Vallorbe et Romainmôtier, battent leur plein. Les gigantesques pales arrivent une par une depuis plusieurs jours. Elles seront ensuite montées sur le mât et le moyeu déjà érigés.

Les pales du parc éolien vaudois «Sur Grati» prennent la route – Gallery
Les pales du parc éolien vaudois «Sur Grati» prennent la route – Gallery. Ce mercredi, c'est la quatrième pale qui était acheminée sur le site du futur deuxième plus grand parc éolien de Suisse après celui du Mont-Crosin (BE).

Ce mercredi, c'est la quatrième pale qui était acheminée sur le site du futur deuxième plus grand parc éolien de Suisse après celui du Mont-Crosin (BE).

Photo: ATS

Les pales du parc éolien vaudois «Sur Grati» prennent la route – Gallery. Une pale fait 57,5 mètres de longueur et pèse environ 19 tonnes.

Une pale fait 57,5 mètres de longueur et pèse environ 19 tonnes.

Photo: ATS

Les pales du parc éolien vaudois «Sur Grati» prennent la route – Gallery. Les gros travaux du parc éolien «Sur Grati», sur les crêtes du Jura vaudois entre Vallorbe et Romainmôtier, battent leur plein: les gigantesques pales arrivent une par une depuis plusieurs jours.

Les gros travaux du parc éolien «Sur Grati», sur les crêtes du Jura vaudois entre Vallorbe et Romainmôtier, battent leur plein: les gigantesques pales arrivent une par une depuis plusieurs jours.

Photo: ATS

Les pales du parc éolien vaudois «Sur Grati» prennent la route – Gallery. Le camion transportant une pale d'éolienne du parc «Sur Grati» traverse ici la commune du Pont.

Le camion transportant une pale d'éolienne du parc «Sur Grati» traverse ici la commune du Pont.

Photo: ATS

Les pales du parc éolien vaudois «Sur Grati» prennent la route – Gallery
Les pales du parc éolien vaudois «Sur Grati» prennent la route – Gallery. Ce mercredi, c'est la quatrième pale qui était acheminée sur le site du futur deuxième plus grand parc éolien de Suisse après celui du Mont-Crosin (BE).

Ce mercredi, c'est la quatrième pale qui était acheminée sur le site du futur deuxième plus grand parc éolien de Suisse après celui du Mont-Crosin (BE).

Photo: ATS

Les pales du parc éolien vaudois «Sur Grati» prennent la route – Gallery. Une pale fait 57,5 mètres de longueur et pèse environ 19 tonnes.

Une pale fait 57,5 mètres de longueur et pèse environ 19 tonnes.

Photo: ATS

Les pales du parc éolien vaudois «Sur Grati» prennent la route – Gallery. Les gros travaux du parc éolien «Sur Grati», sur les crêtes du Jura vaudois entre Vallorbe et Romainmôtier, battent leur plein: les gigantesques pales arrivent une par une depuis plusieurs jours.

Les gros travaux du parc éolien «Sur Grati», sur les crêtes du Jura vaudois entre Vallorbe et Romainmôtier, battent leur plein: les gigantesques pales arrivent une par une depuis plusieurs jours.

Photo: ATS

Les pales du parc éolien vaudois «Sur Grati» prennent la route – Gallery. Le camion transportant une pale d'éolienne du parc «Sur Grati» traverse ici la commune du Pont.

Le camion transportant une pale d'éolienne du parc «Sur Grati» traverse ici la commune du Pont.

Photo: ATS

Keystone-SDA

13.05.2026, 15:17

13.05.2026, 15:20

Ce mercredi, c'est la quatrième pale qui était acheminée sur le site du futur deuxième plus grand parc éolien de Suisse après celui du Mont-Crosin (BE). Les six éoliennes, d'une hauteur maximale de 210 mètres, pales comprises, sont construites dans des pâturages de la crête, sur une distance de 2,5 km environ.

Le potentiel de production est estimé entre 44,5 et 49,2 gigawattheures (GWh) par an, selon le modèle choisi – soit la consommation d'environ 11'000 ménages. Les porteurs du projet sont les communes de Premier, Vallorbe, Vaulion et la société VOé éole SA.

Dix-neuf tonnes la pale

«Le transport des pales est un défi en soi. Elles sont acheminées depuis l'Allemgane en train jusqu'à Bâle, puis transportées par camion jusque sur le site», a expliqué à Keystone-ATS, Thierry Zeller, codirecteur de VOé éole SA. Une pale fait 57,5 mètres de longueur et pèse environ 19 tonnes, précise-t-il.

Les trois pales pour chaque éolienne ne seront pas assemblées au sol, mais directement sur le moyeu monté sur le mât lui-même déjà érigé, relève M. Zeller. Une grue spéciale sera utilisée pour accrocher ces pales à près de 150 mètres de hauteur.

Si la météo joue le jeu, la première éolienne devrait être montée d'ici la fin du mois d'août prochain. Les cinq autres suivront dans le courant de cet automne. «Le calendrier est respecté pour l'instant. Si tout se déroule bien, la mise en service, en production, des six éoliennes est prévue pour l'automne 2027», indique Thierry Zeller.

A noter que le sentier pédestre dans ce secteur, sur l'alpage, sera accessible et sécurisé durant la durée des travaux.

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