Les agriculteurs suisses vont lancer jeudi soir un SOS simultané à travers le pays. L'appel au secours symbolique sera formé par des tracteurs rassemblés dans des champs, surtout en Suisse romande. Une dizaine de manifestations étaient annoncées à la mi-journée.

Après les mobilisations en France, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe, la révolte des agriculteurs a aussi gagné la Suisse fin janvier dernier. ATS

Des rassemblements de tracteurs sont prévus à Echallens (VD), Boudevilliers (NE), Perly-Certoux (GE), Vallon, Vaulruz et Lussy (FR), Saignelégier (JU), Reconvilier (BE) et au moins deux autres en Suisse alémanique, à Hinwil (ZH) et Wallbach (AG), a indiqué à Keyston-ATS Arnaud Rochat, agriculteur à Bavois (VD) et instigateur du mouvement Révolte agricole Suisse via un groupe Facebook.

«Entre Echallens et Goumoëns, nous attendons par exemple jusqu'à 500 tracteurs dans un champ» pour former le SOS grandeur nature, ajoute-t-il. «C'est un appel au secours simultané», résume-t-il.

Selon lui, l'idée est désormais de mobiliser les paysans autour de revendications ciblées. Jeudi soir, c'est le prix du lait qui sera au coeur des préoccupations.

