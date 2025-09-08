  1. Clients Privés
Une politicienne veut plus de transparence Les paysans luttent pour survivre – les détaillants encaissent

Petar Marjanović

8.9.2025

Les consommateurs paient toujours plus cher, mais l’argent n’arrive pas dans les fermes – deux à trois exploitations disparaissent chaque jour. Une initiative parlementaire veut désormais plus de transparence dans la chaîne alimentaire afin de montrer qui gagne vraiment de l’argent avec nos repas.

Aujourd'hui, on ne sait pas clairement combien d'argent les paysannes et les paysans touchent réellement pour leurs produits. 
Aujourd’hui, on ne sait pas clairement combien d’argent les paysannes et les paysans touchent réellement pour leurs produits. 
Silas Stein/dpa

Petar Marjanović

08.09.2025, 11:50

08.09.2025, 14:22

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Les prix alimentaires augmentent, mais les revenus des paysans baissent – chaque jour, deux à trois fermes disparaissent.
  • Une fuite de données a révélé que les détaillants encaissent sur certains produits des marges allant jusqu’à 66 %.
  • Une initiative parlementaire réclame donc plus de transparence sur les prix et les marges dans la chaîne alimentaire.
  • Le Conseil national soutient la démarche, mais la commission du Conseil des États s’y oppose – la Chambre haute doit maintenant décider de la suite.
Montre plus

Les prix des denrées alimentaires ne cessent d’augmenter, mais chez les agriculteurs, l’argent n’arrive pas. Depuis 1990, l’indice des prix à la production a reculé d’un quart. En Suisse, deux à trois fermes ferment leurs portes chaque jour. Alors que les consommateurs paient plus, les prix versés aux producteurs restent stables, voire diminuent légèrement.

Il y a déjà deux ans, l’ancienne conseillère nationale verte Isabelle Pasquier-Eichenberger avait dénoncé, dans une intervention, l’opacité des prix dans le commerce de détail. Des médias romands avaient alors révélé, grâce à une fuite de données de l’entreprise genevoise de transformation laitière LRG, que les détaillants réalisaient des marges brutes allant jusqu’à 50 % – et même 66 % sur le fromage «Tomme vaudoise».

Une députée verte réclamait plus de transparence

En 2022, Pasquier-Eichenberger avait donc demandé un meilleur suivi des prix. Son initiative parlementaire vise à élargir l’article 27 de la Loi sur l’agriculture. L’objectif: relever et publier à l’avenir les marges le long de toute la chaîne alimentaire. Les organisations de consommateurs et la recherche devraient également être associées. Un premier bilan est prévu après cinq ans.

La conseillère nationale des Verts Isabelle Pasquier-Eichenberger n'a pas été réélue en 2023.
La conseillère nationale des Verts Isabelle Pasquier-Eichenberger n'a pas été réélue en 2023.
Bild: ZVG

Le Conseil national a déjà soutenu cette initiative à deux reprises de manière claire. En décembre 2024, il avait suivi sans opposition la recommandation de sa commission économique. La commission du Conseil des États, en revanche, avait rejeté la demande de transparence de justesse en août 2024, et elle est restée critique lors de sa séance du 28 août 2025.

La commission justifie son refus en expliquant que l’initiative va trop dans le détail. Selon elle, relever et publier systématiquement les marges des produits standards et de marque impliquerait une lourde charge de travail et pourrait menacer le secret commercial. Elle préfère que le sujet soit traité dans le cadre de la politique agricole 2030+.

Le Conseil des Etats se prononcera sur cette intervention lundi soir peu avant 20 heures. Isabelle Pasquier-Eichenberger n'a pas été réélue lors des élections de 2023. Son intervention a été reprise par la conseillère nationale vaudoise des Verts Sophie Michaud Gigon.

