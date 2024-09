Cernunnos

Il faut bien donner du boulot aux fonctionnaires afin de justifier leurs paies.

Et aussi, par la même occasion, rentabiliser l'idée du génie qui a mis au point ce permis. Soit dit en passant, avec mon expérience personnelle, la 1ère version permis carte de crédit était archi-nulle. Elle n'était pas durable et j'ai dû la changer (parce que abîmée), à mes frais, pour la dernière version, plus solide comme la carte d'identité. Précision la version carte de crédit-carte d'identité était plus vieille que le permis-carte de crédit. Donc, avec un peu de jugeote, si l'administration avait fait d'entrée la même chose avec la qualité 1ère version permis-carte de crédit, je n'aurais pas dû changer...