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Circulation routière Le permis de conduire physique, bientôt de l'histoire ancienne ?

ATS

3.6.2026 - 13:35

L'obligation d'avoir un permis de conduire physique sur soi pourrait devenir plus qu'un souvenir. Le Conseil des Etats a adopté tacitement mercredi une motion du National visant à rendre possible les permis de conduire numériques.

Les permis de conduire numériques pourraient devenir la norme en Suisse.
Les permis de conduire numériques pourraient devenir la norme en Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.06.2026, 13:35

Les conducteurs doivent pouvoir présenter leur permis de circulation sous une forme numérique. Cela permettra de simplifier les procédures, tant pour les citoyens que pour les autorités. L'obligation de porter sur soi des documents physiques sera abrogée en conséquence.

Les permis de conduire numériques reposeront sur une base volontaire. Les conductrices et conducteurs devraient pouvoir continuer à présenter un document physique, a précisé Esther Friedli (UDC/SG) pour la commission.

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