Au tour des personnes seules de demander un changement du système fiscal

Le 8 mars, la Suisse votera sur l'introduction de l'imposition individuelle. Pour Sylvia Locher de Pro Single Suisse, il est clair que le système actuel désavantage structurellement les personnes seules.

Sylvia Locher, présidente de Pro Single Suisse, se bat pour une égalité de traitement fiscal des personnes vivant seules. Image : zVg

Jenny Keller Jenny Keller

La "pénalisation du mariage" fait l'objet de débats en Suisse depuis des décennies. Un changement de système fondamental est désormais prévu avec l'imposition individuelle: chaque personne serait imposée individuellement, indépendamment de son état civil. Les partisans de cette réforme y voient un pas vers plus d'égalité et de transparence. Les critiques mettent en garde contre de nouvelles inégalités et une bureaucratie supplémentaire.

Sylvia Locher, présidente de Pro Single Suisse, défend les intérêts des personnes seules. Elle argumente que le système actuel d'imposition et d'assurance sociale ne favorise pas seulement les personnes mariées à double revenu, mais désavantage structurellement les ménages d'une seule personne, de la progression à l'impôt sur les successions en passant par le manque d'économies d'échelle.

Dans un entretien avec blue News, elle situe la réforme et explique pourquoi elle estime qu'un changement de système est nécessaire lors de la votation du 8 mars 2026.

L'imposition individuelle est décrite comme un pas vers une plus grande équité fiscale. Dans quelle mesure les célibataires profitent-ils concrètement de cette réforme ?

Je vois surtout l'équité dans le même tarif fiscal pour tous. Jusqu'à présent, les personnes seules, donc en général les célibataires, sont imposées à un tarif plus élevé, le tarif de base. Et pourtant, dans le débat public, on ne parle généralement que de la pénalisation du mariage. Avec l'imposition individuelle, tout le monde aurait le même tarif.

Les critiques argumentent, disant que ce sont surtout les couples mariés à double revenu qui verraient leur charge fiscale allégée.

L'effet de répartition dépend fortement de la progressivité. Ce qui est dérangeant, c'est que le PS et le PLR ont aménagé la progression du barème fiscal unique de manière plus raide que ce que le Conseil fédéral avait prévu. C'était le deal politique pour que l'imposition individuelle puisse voir le jour. Mais les personnes seules aux revenus modestes et moyens paient plutôt moins qu'aujourd'hui.

Aujourd'hui, de nombreux couples non mariés et célibataires paient parfois plus d'impôts que les couples mariés. L'imposition individuelle permet-elle d'éliminer systématiquement cette inégalité de traitement ?

Je dirais que c'est au moins un pas important. Car elle permet d'appliquer le principe: à revenu égal, tarif égal - indépendamment de l'état civil. C'est central pour nous.

Le changement de système suffit-il à lui seul, ou faut-il des mesures supplémentaires pour que l'imposition individuelle conduise à plus d'équité ?

Si chaque personne est imposée individuellement sur son revenu et au même tarif, c'est équitable. De plus, il existe déjà des mesures d'accompagnement, par exemple en doublant presque les déductions pour enfants. De mon point de vue, il n'y a pas besoin de plus.

Il n'est pas nécessaire d'introduire des avantages supplémentaires pour les quelques couples mariés à un revenu avec enfants dans le ménage -soit environ 3% des ménages- qui paieront éventuellement plus d'impôts. Ces couples peuvent également répartir différemment leur activité professionnelle et leurs tâches ménagères s'ils souhaitent modifier leur situation en matière de revenus.

Craignez-vous l'apparition de nouvelles inégalités, par exemple entre différents modes de vie ou groupes de revenus ?

L'équité absolue n'existe probablement jamais. Il faut aussi voir la situation de départ actuelle: au cours des dernières décennies, ce sont surtout les personnes seules qui ont été désavantagées par un barème fiscal plus élevé. A l'époque, personne ou presque ne se posait cette question.

Les opposants mettent en garde contre des coûts administratifs plus élevés et une bureaucratie accrue. Pensez-vous que ces craintes soient justifiées ?

Au début, il y aura sans doute plus de travail administratif jusqu'à ce que la situation patrimoniale soit clarifiée. Mais à long terme, je vois aussi une simplification. Pour chaque couple, il y aura au moins trois changements d'état civil, deux fois de célibataire à marié et une fois de veuf à veuve.

De mon point de vue, il est plus simple d'appliquer le principe «une personne, une déclaration d'impôt» plutôt que de modifier fondamentalement l'imposition à chaque changement d'état civil.

Comment jugez-vous la réforme à la lumière de l'article sur l'égalité inscrit dans la Constitution fédérale? L'imposition commune des couples mariés est-elle encore d'actualité ?

C'est une question délicate. Dès qu'il s'agit du mariage, des facteurs émotionnels entrent en jeu. Mais si l'on regarde les choses objectivement, l'égalité signifie que chaque personne est imposée individuellement.

Un cœur suffit - un revenu ne suffit pas : les ménages d'une personne se sentent désavantagés par le système fiscal. (Image symbolique) Elisa Schu/dpa

Quels effets concrets attendez-vous sur l'indépendance économique des femmes et des hommes, par exemple en cas de travail à temps partiel ou après un divorce ?

C'est difficile à dire. De nombreuses épouses ne veulent plus du tout travailler, cela n'est pas seulement dû au barème fiscal.

Pensez-vous à un manque d'incitations financières par le biais de la fiscalité ou plutôt à des raisons structurelles telles que les frais de garde, les conditions de travail et les différences de salaire ?

Il est clair que les frais de garde et les incitations fiscales sont souvent cités comme raisons. Mais les décisions en matière d'emploi ne dépendent pas uniquement de facteurs financiers. De nombreuses femmes optent délibérément pour un taux d'occupation plus faible ou pour une période sans activité professionnelle. Parallèlement, il y a de nombreuses femmes qui travaillent à des taux élevés, même avec des enfants.

Ce n'est donc pas seulement une question d'impôts, mais aussi une question de priorités personnelles et de modèles de vie. Il est toutefois décisif que chaque femme soit informée de ses revenus et de sa fortune. Ainsi, elle ne tombera pas des nues en cas de divorce. Et certaines pourraient augmenter leur temps de travail si elles voient qu'elles gagnent leur propre revenu et deviennent ainsi plus indépendantes financièrement.

Si le projet est rejeté : Quelles alternatives proposez-vous pour réduire le désavantage fiscal des célibataires et des concubins ?

On aurait déjà pu adapter le barème fiscal pour les personnes seules. Cette possibilité existe toujours si le projet est rejeté. Il devrait au moins y avoir une déduction de ménage pour les personnes vivant seules, car elles ne peuvent pas partager leurs frais de vie, contrairement aux couples mariés ou aux concubins.

Indépendamment du projet concret, où voyez-vous fondamentalement des désavantages structurels pour les personnes seules ?

Un rapport de l'Office fédéral des assurances sociales de mars 2023 constate que la caractéristique centrale des personnes vivant seules est qu'elles ne réalisent qu'un seul revenu. Celui-ci doit suffire à la subsistance, à la constitution de réserves ou d'un patrimoine et à la prévoyance vieillesse. En comparaison, les ménages en couple disposent d'un patrimoine net médian trois à cinq fois plus élevé.

Les personnes vivant seules ne peuvent en outre pas profiter d'économies d'échelle, par exemple en ce qui concerne le loyer ou d'autres frais fixes. Si un revenu disparaît, il n'y en a généralement pas d'autre pour le remplacer. Cela rend les ménages d'une seule personne structurellement plus vulnérables.

Quelles réalités sociales, comme l'augmentation du nombre de ménages d'une seule personne, sont jusqu'à présent trop peu prises en compte dans la politique fiscale actuelle ?

Le fait qu'un ménage d'une personne soit nettement plus cher qu'un ménage de couple n'est guère pris en compte sur le plan fiscal. Selon l'OCDE, à niveau de vie égal, un ménage en couple coûte environ une fois et demie plus cher qu'un ménage d'une personne. Celui qui vit seul supporte lui-même tous les frais fixes.

Des déductions fiscales sont prévues pour les ménages avec enfants, même s'ils disposent de deux revenus. En revanche, il n'existe pas d'allègement systématique comparable pour les ménages d'une seule personne. Pourtant, au niveau fédéral, il n'existe pas de déduction de ménage pour les personnes vivant seules.

Pro Single Suisse a demandé une telle déduction lors de la consultation, comme le font déjà certains cantons. Les cantons ont rejeté cette proposition en arguant que vivre seul est une décision volontaire - comme si fonder une famille n'était pas également une décision volontaire.

Dans quelle mesure le système de sécurité sociale - AVS, caisses de pension ou prestations de survivants - est-il systématiquement défavorable aux personnes seules ?

Tant pour l'AVS que pour la LPP, les personnes seules sans enfants cofinancent des prestations dont elles ne peuvent pas profiter elles-mêmes. Dans le cas de l'AVS, cela concerne par exemple les rentes de survivants pour les veuves et les veufs, le supplément de 20 pour cent pour les veuves et les veufs ainsi que l'exonération des cotisations pour les épouses qui n'exercent pas d'activité lucrative.

De même, le splitting des revenus dans les couples mariés conduit souvent à une rente plus élevée pour l'épouse, qu'elle conserve même après un divorce. Les retraités ayant des enfants mineurs ou en formation jusqu'à 25 ans reçoivent, en plus de leur rente de vieillesse, une rente pour enfant de 500 à 1000 francs par mois.

L'union fait la force - sur le plan fiscal aussi ? Alors que les familles bénéficient d'allègements dans plusieurs domaines, les personnes seules se voient désavantagées. (Image symbolique) Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Dans les caisses de pension, les concubins peuvent en outre bénéficier de rentes de survivants sous certaines conditions. Ces prestations sont financées de manière solidaire. Nous partons du principe que des sommes considérables sont redistribuées au sein du deuxième pilier en faveur des couples mariés et des concubins - des estimations de notre entourage parlent de plusieurs centaines de millions de francs par an.

Existe-t-il des chiffres fiables à ce sujet ?

C'est précisément le problème. Il existe de nombreuses études sur la situation des familles en Suisse, mais peu d'analyses complètes sur la situation des personnes vivant seules. Le rapport de l'Office fédéral des assurances sociales de 2023 était à notre avis insuffisant. Une étude approfondie est annoncée. Ce n'est que lorsqu'elle sera disponible que l'on pourra chiffrer plus précisément l'ampleur réelle de ce subventionnement croisé.

Où voyez-vous d'autres discriminations en dehors des assurances sociales ?

La situation en matière d'impôt sur les successions est à mon avis particulièrement choquante : au sein du mariage, les héritages sont exonérés d'impôts, dans la plupart des cantons également pour les enfants. Mais si une personne non mariée décède sans descendance et prend en compte des amis dans son testament, des droits de succession élevés sont dus dans de nombreux cantons, parfois jusqu'à 50 pour cent de la succession.

D'un point de vue fiscal, la «pénalisation du mariage» est souvent discutée. Inversement, existe-t-il aussi une «peine des célibataires» de fait qui n'est pas suffisamment prise en compte dans le débat public ?

Si l'on combine la situation fiscale et les mécanismes dans les assurances sociales, cela fait clairement partie, selon moi, d'une «punition des célibataires».

Les célibataires assument souvent un travail de care informel pour les parents, le cercle d'amis ou le voisinage. Cet engagement est-il suffisamment reconnu socialement et politiquement ?

La notion de travail de care est parfois interprétée de manière très généreuse. Lorsqu'une épouse ou un époux s'occupe du ménage, cela apparaît dans les statistiques comme du travail familial. Si je gère mon propre ménage, cela n'est pas considéré comme du travail de care. Désormais, les soins aux proches sont partiellement indemnisés.

Le système fait une distinction selon le degré de parenté : les soins apportés aux proches sont indemnisés, le soutien dans le cercle d'amis ne l'est pas. (photo d'archives) Michael Bahlo/dpa

Toutefois, s'il n'y a pas de lien de parenté, il n'y a pas de droit à l'indemnisation. Les soins prodigués à une amie sont traités différemment de ceux prodigués à une personne apparentée. C'est une évaluation du statut de la relation et donc une discrimination des personnes seules sans famille.

Quelle réforme concrète avez-vous en tête ?

Ici aussi, il s'agit d'égalité: celui qui soigne un proche devrait avoir droit aux mêmes prestations, indépendamment du degré de parenté. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.

La part des ménages d'une seule personne augmente nettement depuis des années. Quelles seraient selon vous les réformes politiques nécessaires pour traiter ce mode de vie sur un pied d'égalité - au-delà de la question fiscale ?

Chaque nouvelle réglementation légale devrait être examinée afin de déterminer si elle prend en compte de manière équitable les différents modes de vie. Des règles claires et transparentes sont nécessaires, en particulier dans les domaines des assurances sociales, des héritages et des impôts. Les décisions politiques doivent être conçues de manière à ce que les personnes vivant seules ne soient plus structurellement désavantagées par rapport aux couples mariés et aux concubins.