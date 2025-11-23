  1. Clients Privés
Restauration Les Pintes ouvertes vaudoises reviennent pour leur 8ᵉ édition

ATS

23.11.2025 - 10:20

Les Pintes ouvertes vaudoises sont de retour pour une 8e édition. Du 4 au 6 décembre, la centaine de restaurants participants – soit 30% de plus que l'an dernier – proposeront à nouveau un menu 100% vaudois au prix de 20 francs.

Du 4 au 6 décembre prochain, un menu typiquement vaudois, comprenant notamment la traditionnelle fondue, est proposé dans plus de 100 restaurants du canton pour le prix de 20 francs (photo symbolique).
Du 4 au 6 décembre prochain, un menu typiquement vaudois, comprenant notamment la traditionnelle fondue, est proposé dans plus de 100 restaurants du canton pour le prix de 20 francs (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

23.11.2025, 10:20

23.11.2025, 10:29

Le concept reste le même: déguster du saucisson sec vaudois IGP et ses cornichons, une fondue 100% Gruyère AOP vaudois, le pain de l'artisan boulanger et un verre de chasselas pour deux billets de dix francs. Et pour les intolérants au gluten, il est possible de remplacer le pain par des pommes de terre grenaille, relève GastroVaud, l'organisation qui chapeaute l'événement.

Vaud. Champions du monde de la fondue titrés à Tartegnin

VaudChampions du monde de la fondue titrés à Tartegnin

Les organisateurs s'attendent à accueillir 13'000 personnes. Ils avaient été 10'000 en 2024 avec plus de 80 restaurants participants.

Pas moins de 2,6 tonnes de gruyère, 3200 saucissons, 900 bocaux de cornichons/oignons rouges, 1,6 tonne de pain, 1,4 tonne de pommes de terre et 13'000 dl de chasselas attendent les convives dans les plus de 100 restaurants partenaires aux quatre coins du canton. La réservation en ligne est recommandée.

Le club du Lausanne-Sport joue une nouvelle fois à fond la carte de l'opération. Il organise une fondue géante le dimanche 7 décembre au Stade de la Tuilière avant le match contre le FC Lugano.

www.pintesouvertes.ch

