Depuis mars, la police vaudoise et ses homologues communales ont procédé à une série de contrôles sur des voitures et motos trop bruyantes, non conformes et modifiées. A ce jour, elles ont contrôlé 806 véhicules lors de 18 opérations et 290 ont été dénoncés et jugés non conformes.

Depuis le printemps dernier, 44 véhicules ont été saisis et 86 jeux de plaques retirés pour cause de véhicules impropres à la circulation s'agissant de nuisances sonores (photo symbolique). ATS

Keystone-SDA, sj, ats ATS

Quarante-quatre véhicules ont été saisis et 86 jeux de plaques retirés pour cause de véhicules impropres à la circulation, ont indiqué jeudi les polices vaudoises dans un communiqué. Les policiers ont mené ces contrôles avec l'aide d'experts du Service des automobiles et de la navigation (SAN).

Lors des dénonciations, les sanctions peuvent aller jusqu'au retrait du permis de conduire, à la saisie du véhicule et/ou des plaques d'immatriculation sur-le-champ, sans oublier la destruction des pièces non homologuées dont le véhicule pourrait être équipé, rappellent les polices du canton.

Ces opérations menées initialement depuis le printemps 2021 visent à réduire les nuisances sonores du trafic et à accroître la sécurité routière. Elles répriment plus fortement les infractions et les comportements inadéquats tels que le fait d'effectuer des circuits inutiles ou de faire vrombir le moteur à petite vitesse.