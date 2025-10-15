  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tessin Les policiers accusés d’avoir favorisé Norman Gobbi acquittés

ATS

15.10.2025 - 19:37

Les agents de la police tessinoise accusés d'entrave à l'action pénale ont été acquittés mercredi. Le tribunal correctionnel de Bellinzone a estimé qu'ils n'avaient pas intentionnellement favorisé le conseiller d'Etat Norman Gobbi en ne le soumettant pas à une prise de sang lors d'un contrôle du taux d'alcoolémie après un accident en 2023.

L'affaire qui avait défrayé la chronique remonte au 14 novembre 2023: vers 23h30, alors qu'il circulait sur la A2 pour rentrer chez lui à Airolo (Léventine) Norman Gobbi était heurté par une voiture immatriculée en Allemagne. Le conseiller d'Etat, à l'époque chef de la police cantonale, appelait lui-même une patrouille pour les constatations d'usage.
L'affaire qui avait défrayé la chronique remonte au 14 novembre 2023: vers 23h30, alors qu'il circulait sur la A2 pour rentrer chez lui à Airolo (Léventine) Norman Gobbi était heurté par une voiture immatriculée en Allemagne. Le conseiller d'Etat, à l'époque chef de la police cantonale, appelait lui-même une patrouille pour les constatations d'usage.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.10.2025, 19:37

«Les deux premiers tests avaient été effectués», a rappelé la juge Elettra Bernasconi Matti en fin de journée. «Les agents n'avaient aucun motif de 'couvrir' leur conseiller d'Etat» de tutelle en renonçant à l'accompagner à l'hôpital pour un examen sanguin plus de deux heures après le premier test qui s'était révélé inconcluant, l'éthylomètre étant défectueux.

L'affaire qui avait défrayé la chronique remonte au 14 novembre 2023: vers 23h30, alors qu'il circulait sur la A2 pour rentrer chez lui à Airolo (Léventine) Norman Gobbi était heurté par une voiture immatriculée en Allemagne. Le conseiller d'Etat, à l'époque chef de la police cantonale, appelait lui-même une patrouille pour les constatations d'usage.

Deux tests mais pas de prise de sang

Un premier test d'alcoolémie effectué vers minuit révélait un taux de 0,28 mg/l mais se révélait inconcluant l'éthylomètre indiquant une «erreur de calibrage». Un second test était effectué deux heures plus tard seulement au moyen d'un appareil de remplacement et indiquait alors un taux légèrement inférieur de 0,24 mg/l.

Selon le procureur général Andrea Pagani, les agents incriminés auraient dès lors dû conduire leur supérieur à l'hôpital de Bellinzone pour une prise de sang, comme le prévoit la loi lorsque la limite est supérieure à 0,15 mg/l.

Les deux prévenus, un sergent-major de 40 ans et un adjudant-chef de 47 ans, ont déclaré durant leur interrogatoire qu'ils n'avaient pas jugé nécessaire faire subir cet examen au conseiller d'Etat, estimant son comportement «absolument normal».

«Nous ne connaissions pas personnellement M. Gobbi, il avait lui-même alerté la police, il avait lui-même subi l'accident et collaborait pleinement avec nous. Nous trouvions donc excessif de le conduire à l'hôpital en pleine nuit», ont-ils dit.

Mini-rocade au gouvernement

De son côté le procureur Pagani avait requis contre les prévenus 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans tandis que la défense avait plaidé l'acquittement.

Très médiatisé à l'époque, l'épisode avait donné lieu à plusieurs interventions parlementaires. Controversé pour son rôle à la tête de la police cantonale, Norman Gobbi avait renoncé à la diriger ce qui avait amené à une «mini-rocade»» au sein du gouvernement tessinois,

La responsabilité de la police cantonale avait été reprise par le Conseiller d'Etat Claudio Zali (Lega), tandis que Norman Gobbi héritait de la section de la construction.

Les plus lus

Elle claque la porte: «France TV a eu des exigences que je n'accepte pas»
Scandale chez les jeunes républicains: d'effarantes conversations révélées
Carole bouquet fait un malaise sur scène!
Changement de ville : la FIFA prête à courber l’échine face à Trump
30 ans requis: «Vous allez être condamné M. Jubillar»
La championne du monde à l’honneur dans sa commune