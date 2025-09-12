La Fedpol a supprimé la couleur de peau comme signal dans le système de recherche Ripol. Plusieurs cantons critiquent cette décision et demandent une clarification de la part de la Confédération.

Le chef politique de la police du canton de Berne s'irrite de cette annonce. (image d'illustration) KEYSTONE

Petar Marjanović Petar Marjanović

Les porte-parole de l'Office fédéral de la police (Fedpol) ont eu fort à faire cette semaine. Non seulement on a appris que l'autorité était tellement chargée que certaines enquêtes dans le domaine de la protection de l'Etat ont été placées sur une «liste de renoncement», mais on a aussi appris que la police de l'Etat de Zurich n'était plus en mesure de mener à bien ses missions.

En début de semaine, le Blick a également rapporté que la Fedpol avait donné l'ordre aux polices cantonales de ne pas indiquer la couleur de peau lors de recherches.

blue News a eu accès à l'«ordre sur la couleur de peau» correspondant, qui a été envoyé vendredi matin. On peut y lire: «L'indication de la couleur de peau n'est plus autorisée dans les signalements RIPOL (entité principale Signalement), que ce soit dans la partie application Recherche de personnes ou Recherche d'objets».

Pour justifier cette décision, on peut lire: «Après un examen minutieux, on est arrivé à la conclusion que la couleur de peau devait être remise en question de manière critique dans la société actuelle aux multiples facettes». Jusqu'à présent, les policiers pouvaient décrire les suspects comme «blancs», «noirs», «jaunes» ou «bruns».

Une autorité étrangère s'est plainte

Ce changement suscite des critiques. Pendant longtemps, on a dit qu'il s'agissait d'une «plainte». Cette semaine, cette information succincte a fait naître des rumeurs au Palais fédéral. Un politicien a rapporté qu'il avait entendu parler d'une plainte «de la gauche woke».

Mais en réalité, il s'agissait d'une représentation suisse à l'étranger: «Celle-ci a attiré l'attention de Fedpol sur le fait que les autorités locales réagissent de manière très sensible à de telles informations». Fedpol n'a pas voulu indiquer de quel pays il s'agissait.

Une chose est sûre: la classification des personnes selon la couleur de peau est considérée comme dépassée et imprécise au niveau international. Ainsi, les personnes originaires d'Asie de l'Est étaient autrefois qualifiées de «jaunes», car on ne voulait pas les classer comme «blanches».

Dans les systèmes de recherche internationaux, on renonce depuis longtemps aux catégories de couleur. La Fedpol, qui avait depuis longtemps des doutes sur la pertinence de ces informations, s'est sentie confortée par cette remarque.

Pas d'entrave au travail de la police

La question qui se pose est la suivante: cette suppression entrave-t-elle le travail de la police ?

Selon les services de police interrogés, c'est clairement non. La porte-parole de Fedpol Miriam Knecht déclare: «Moins d'un pour cent des signaux Ripol contiennent une indication sur la couleur de peau».

Selon elle, des indications telles que la taille, la stature, les caractéristiques particulières ou les vêtements sont bien plus pertinentes. En 2018, le Conseil fédéral a également précisé que les contrôles - du moins pour le corps des gardes-frontières - basés uniquement sur l'âge, le sexe, la nationalité ou la couleur de peau n'étaient pas pertinents.

En revanche, des catégories telles que «asiatique», «arabe», «oriental», «slave» ou «des Balkans» restent possibles. Elles ne sont pas moins superficielles et peuvent, tout comme «noir», renforcer les préjugés.

La critique existe malgré tout

Malgré tout, des résistances se font jour. Le directeur bernois de la sécurité et de la police Philippe Müller (PLR) a critiqué le fait que les cantons n'aient pas été impliqués. Il craint en outre que la modification ne soit illégale.

Une raison possible: l'ordonnance Ripol stipule expressément que «la taille, la stature, l'âge, le sexe, le type, la couleur de peau» sont possibles comme signalement. Les modifications de cette ordonnance ne peuvent pas être décidées par Fedpol, mais seulement par le Conseil fédéral.

Le directeur de la sécurité zurichois Mario Fehr (sans parti) a lui aussi parlé à la NZZ d'une décision «politiquement motivée». Dans un entretien avec blue News, il déclare: «Tout ce qui aide à la recherche doit pouvoir être indiqué».

Mario Fehr craint qu'en raison de telles «décisions politiques», les avis de recherche deviennent de plus en plus difficiles: «Si cela fait école, la police ne pourra plus que dire : 'Quelqu'un a fait quelque chose quelque part. Et ce quelqu'un, nous le cherchons maintenant».

Mais contrairement à son collègue du canton de Berne, il ne s'est pas encore senti obligé d'écrire une lettre de protestation: «Fedpol lit les journaux et en plus, j'ai placé la critique dans un discours vendredi matin. Fedpol connaît ainsi la position du canton de Zurich».

La discussion n'est pas close

Le fait que la circulaire de Fedpol aux polices cantonales ait été rapidement diffusée dans les médias montre le mécontentement dans les cantons.

Si la décision n'a que peu de conséquences sur le travail pratique de la police, la discussion sur le fédéralisme et les compétences est lancée. La Fedpol a par ailleurs annoncé vouloir consulter les cantons ultérieurement.

En vertu de la loi sur la transparence, blue News demande actuellement à pouvoir consulter les bases de décision afin de reconstituer le déroulement des événements.

Lundi, plusieurs politiciens de l'UDC veulent en outre obtenir des réponses du conseiller fédéral responsable Beat Jans (PS). Ils ont déposé plus d'une douzaine d'interventions pour l'heure des questions - alors qu'une seule aurait suffi.