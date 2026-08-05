Les pompiers et les équipes d'intervention des CFF interviennent environ 10'000 fois par an dans toute la Suisse. Reportage avec ceux qui éteignent les incendies dans les trains, évacuent les personnes se trouvant à proximité des voies ou s'occupent des passages à niveau endommagés.

10'000 opérations par an Comment les pompiers des CFF interviennent en cas d'urgence

Dans la zone industrielle d'Olten (SO), de la fumée s'échappe d'un train à l'arrêt. Peu après, un véhicule rouge avec l'inscription « Pompiers» arrive sur les lieux, suivi d'un véhicule ressemblant à un camion-citerne. Les pompiers descendent et, après s'être concertés, se mettent au travail. Plus tard, le train d'extinction et de sauvetage arrive et projette de l'eau sur les wagons enveloppés de fumée. Son réservoir peut contenir 48'000 litres d'eau.

Mercredi matin, les membres du service du feu CFF intervention prennent part à un exercice, sous les yeux des médias.

Sécurité des voyageurs et des marchandises

L’objectif des pompiers des CFF est d’assurer la sécurité des voyageurs et des marchandises transportées par la compagnie ferroviaire. L'équipe effectue environ 10'000 interventions par an, par exemple lorsque des trains de voyageurs ou de marchandises sont bloqués, qu'un incendie se déclare à proximité des voies ou que des animaux ou des personnes se trouvent près des voies.

La procédure d’alerte se déroule toujours de la même manière, explique Daniel Zimmermann, responsable de la zone Centre. Le signalement d’un incident parvient au centre de coordination des interventions, qui alerte alors le site concerné.

Il existe 15 sites en Suisse, sur lesquels travaillent 340 collaborateurs. Les pompiers disposent notamment de 15 trains d’extinction et de sauvetage, de 15 véhicules de première intervention et de 50 autres véhicules routiers.

La zone d’intervention du site varie, souligne le chef de site Bruno Gugelmann. «Nous intervenons jusqu’à Soleure, Brugg (AG) et Sursee (LU). Mais lorsque le site de Bâle a une intervention, nous nous rendons également là-bas.»