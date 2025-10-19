  1. Clients Privés
Votations Les Prévôtois aux urnes pour désigner les autorités jurassiennes

ATS

19.10.2025 - 11:25

La situation est inédite en Suisse: les citoyens de Moutier, commune bernoise encore jusqu'au 1er janvier 2026, se sont rendus aux urnes dimanche pour élire leurs futures autorités jurassiennes. Avec Moutier, le corps électoral jurassien s'accroît de près de 10%.

Les citoyens de Moutier se sont rendus aux urnes dimanche pour choisir les autorités jurassiennes alors que la ville ne deviendra jurassienne que le 1er janvier 2026.
Les citoyens de Moutier se sont rendus aux urnes dimanche pour choisir les autorités jurassiennes alors que la ville ne deviendra jurassienne que le 1er janvier 2026.
ATS

Keystone-SDA

19.10.2025, 11:25

19.10.2025, 11:29

Pour éviter une trop longue période sans représentation politique, les citoyens de Moutier ont pu participer aux élections cantonales jurassiennes, soit avant la date du transfert effectif de la commune dans le canton du Jura. Cette disposition figure dans le Concordat fixant les modalités du transfert de la cité prévôtoise.

Comme c'est le droit jurassien qui s'applique pour ce scrutin, les étrangers qui résident à Moutier ont pu glisser leur bulletin dans l'urne ou voter par correspondance alors qu'ils n'avaient pas le droit de vote dans le canton de Berne.

«C'est un tout grand jour, c'est phénoménal», a déclaré le maire de Moutier Marcel Winistoerfer à Keystone-ATS. «On attendait cela depuis longtemps». Le maire autonomiste espère une «bonne participation» et que la population étrangère se soit déplacée pour participer aux élections cantonales jurassiennes et aux votations communales.

Avec l'arrivée de Moutier, le corps électoral jurassien a bondi de près de 10% avec environ 5600 ayants droit, dont plus de 1100 étrangers. Les Prévôtois ont pu désigner les cinq membres du Gouvernement et les 7 députés sur les 60 du Parlement qui sont attribués au district de Moutier.

