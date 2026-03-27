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Genève Les premiers habitants arrivent au nouveau Quai Vernets

ATS

27.3.2026 - 14:44

A Genève, le nouveau quartier Quai Vernets, situé sur le site de l'ancienne caserne militaire, est prêt à accueillir ses premiers habitants. Cette étape initiale, inaugurée officiellement vendredi, offre 771 logements répartis entre un îlot et une tour de 26 étages.

L'îlot A du nouveau quartier Quai Vernets à Genève comprend 515 logements répartis sur neuf étages.
L'îlot A du nouveau quartier Quai Vernets à Genève comprend 515 logements répartis sur neuf étages.
ATS

Keystone-SDA

27.03.2026, 14:44

27.03.2026, 15:14

L'îlot compte 515 logements répartis sur neuf étages. Cet ensemble imposant, organisé autour d'une cour intérieure, comprend des équipements publics, dont une crèche et une maison de quartier. Les premiers habitants emménagent dès vendredi.

Juste à côté, la tour Atura, au pied de laquelle coule l'Arve, comprend 256 logements. Avec ses 86 mètres de haut, il s'agit de la plus haute tour résidentielle du canton. Les premiers emménagements débuteront dès le 1er mai. A terme, près de 3000 habitants sont attendus.

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«Il a fallu plus de treize ans de travail», a relevé Sophie Heu Reignier, directrice de l'agence genevoise de Losinger Marazzi, l'entreprise qui a copiloté l'équipe d'investisseurs. Quai Vernets devient ainsi le premier quartier habité du grand projet Praille-Acacias-Vernets (PAV).

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