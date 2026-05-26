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Assurance maladie Voilà comment les primes risquent d'augmenter à l'automne

ATS

26.5.2026 - 11:27

Les primes pourraient augmenter de 5% à l'automne, au vu de la hausse des coûts. Celle-ci est toujours réelle en 2026, selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Une nouvelle hausse des primes se profile (image d'illustration).
Une nouvelle hausse des primes se profile (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

26.05.2026, 11:27

26.05.2026, 11:40

En 2026, les primes ne couvrent pas totalement les coûts, a indiqué Philipp Muri, responsable de la division Surveillance de l'assurance de l'OFSP, mardi devant la presse. On peut donc s'attendre à un effet de rattrapage sur les primes.

«En général, les primes augmentent au même rythme que les coûts», a-t-il ajouté. Les assureurs tablent actuellement sur une hausse des coûts de près de 5% pour l'année 2026.

Au premier trimestre, elle était de 2,9% environ. Les prestations brutes ont augmenté dans tous les groupes de coûts.

Les experts ont insisté sur l'importance de la gestion des coûts. «Cette tâche reste permanente», a déclaré Kristian Schneider, directeur adjoint de l'OFSP.

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26.08.2024

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