  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Défense Les prisonniers nord-coréens en Ukraine veulent faire défection

ATS

2.11.2025 - 05:24

Plus de 10'000 soldats nord-coréens ont été en Russie pour combattre contre les Ukrainiens (archives).
Plus de 10'000 soldats nord-coréens ont été en Russie pour combattre contre les Ukrainiens (archives).
ATS

Les deux soldats nord-coréens faits prisonniers en Ukraine ont exprimé leur souhait de faire défection en Corée du Sud, a affirmé dimanche une organisation travaillant avec des transfuges du Nord. Plus de 10'000 soldats nord-coréens ont combattu contre les Ukrainiens.

Keystone-SDA

02.11.2025, 05:24

02.11.2025, 05:28

Selon les renseignements sud-coréens et de plusieurs pays occidentaux, ils ont été envoyés en Russie en 2024, dans la région de Koursk principalement, pour soutenir l'effort de guerre de Moscou contre l'Ukraine.

En janvier, Séoul avait rapporté la capture de deux d'entre eux. L'un avait dit vouloir «une vie normale» au Sud, selon un député sud-coréen qui leur a rendu visite en février. Il a renouvelé cette demande lors d'un entretien pour un documentaire, cette fois-ci, suivi par son compatriote.

«Les deux ont demandé au producteur, à la fin de l'entretien, de les emmener au Sud», a assuré à l'AFP Jang Se-yul, directeur de Gyeore-eol Nation United, un groupe d'aide aux transfuges qui a coorganisé l'entretien. L'échange a eu lieu le 28 octobre à Kiev, dans un lieu dont l'emplacement n'est pas connu, où les deux hommes sont prisonniers.

Ordre de se suicider

«Ils ont supplié l'intervieweuse de promettre qu'elle reviendrait les chercher», a ajouté M. Jang, lui-même un transfuge. La vidéo de cet entretien n'est pas encore publique, mais devrait sortir dans les prochaines semaines, selon M. Jang. Des photographies transmises par son organisation montrent l'un des détenus en train de lire des lettres de compatriotes vivant à présent au Sud.

La constitution sud-coréenne dispose que tous les Coréens, y compris du Nord, sont des citoyens à part entière, Séoul ayant précisé que la règle s'applique aussi aux prisonniers de guerre en Ukraine.

D'après le renseignement sud-coréen, les militaires de Pyongyang ont pour ordre de se suicider pour éviter d'être capturés. Les renvoyer en Corée du Nord serait donc comme «une condamnation à mort», avait estimé Yu Yong-weon, le député qui a rencontré les deux prisonniers.

Pyongyang n'a reconnu avoir envoyé des militaires en Russie qu'en avril et a concédé que certains étaient morts. Le renseignement sud-coréen avance le nombre de 2000 militaires tués.

Les plus lus

La police trouve des plaquettes de frein en bois dans une voiture de luxe
«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
Avoir un petit ami serait désormais gênant