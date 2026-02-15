Après la révolte début février à Bellechasse, dénonçant de mauvaises conditions de détention, un tour d'horizon de Keystone-ATS montre la situation des prisons en Suisse. Celles-ci doivent gérer la surpopulation carcérale et ses conséquences depuis des années.

Le centre de détention de Bellechasse, où des détenus se sont révoltés en février, n'est pas la seule prison en Suisse sous tension. Beaucoup connaissent une surpopulation notamment (Archives). ATS

Keystone-SDA ATS

En décembre 2025, les prisons suisses étaient occupées à 94% en moyenne, selon les données du Centre suisse de compétence en matière de sanctions pénales. En hausse depuis plusieurs années, «ce chiffre traduit une pression réelle sur le système», a précisé la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) à Keystone-ATS.

En Suisse romande, les prisons vaudoises ont des taux d'occupation allant jusqu'à 166%. A Genève, la prison de Champ-Dollon atteignait 122% d'occupation fin 2025, mais les cantons de Neuchâtel et du Jura sont plus sereins. La Suisse alémanique est aussi concernée, avec notamment la prison du Kreis 4 à Zurich, occupée à 102 %. Plusieurs projets cantonaux sont prévus pour agrandir ou construire de nouveaux bâtiments.