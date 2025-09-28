E-IDLes référendaires ont joué avec les peurs de la population
ATS
28.9.2025 - 13:45
La stratégie de créer une large alliance pour défendre la loi sur l'e-ID ne semble pas avoir convaincu. Les référendaires ont pu jouer avec les peurs de la population, déplore Gerhard Andrey (Vert-e-s/FR) au micro de la RTS.
Keystone-SDA
28.09.2025, 13:45
ATS
«Nous avons créé une large alliance, regroupant en plus de tous partis, aussi l'économie, les organisations de senior, a dit le conseiller national, considéré comme le père de cette e-ID. Mais dans une dynamique de référendum, c'est toujours plus facile de jouer sur les craintes», estime-t-il.
«La numérisation, c'est un fait: elle est là dans notre vie professionnelle, personnelle, également dans le monde politique». Le fait que le non pourrait l'emporter ne change pas ce fait, a-t-il poursuivi.