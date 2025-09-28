  1. Clients Privés
E-ID Les référendaires ont joué avec les peurs de la population

ATS

28.9.2025 - 13:45

La stratégie de créer une large alliance pour défendre la loi sur l'e-ID ne semble pas avoir convaincu. Les référendaires ont pu jouer avec les peurs de la population, déplore Gerhard Andrey (Vert-e-s/FR) au micro de la RTS.

Ein Plakat fuer ein Nein zur Abstimmung ueber das Bundesgesetz ueber den elektronischen Identitaetsnachweis steht am Strassenrand, fotografiert am Montag, 15. September 2025 in Bern. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Ein Plakat fuer ein Nein zur Abstimmung ueber das Bundesgesetz ueber den elektronischen Identitaetsnachweis steht am Strassenrand, fotografiert am Montag, 15. September 2025 in Bern. (KEYSTONE/Christian Beutler)
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.09.2025, 13:45

«Nous avons créé une large alliance, regroupant en plus de tous partis, aussi l'économie, les organisations de senior, a dit le conseiller national, considéré comme le père de cette e-ID. Mais dans une dynamique de référendum, c'est toujours plus facile de jouer sur les craintes», estime-t-il.

«La numérisation, c'est un fait: elle est là dans notre vie professionnelle, personnelle, également dans le monde politique». Le fait que le non pourrait l'emporter ne change pas ce fait, a-t-il poursuivi.

Votations fédérales. Les Suisses votent pour la fin de la valeur locative, le sort de l’e-ID reste incertain

Votations fédéralesLes Suisses votent pour la fin de la valeur locative, le sort de l’e-ID reste incertain

Un boulevard aux grandes entreprises

«Le danger, si la Suisse n'impose pas ses propres solutions dans ce domaine, c'est de laisser un boulevard aux grandes entreprises (ndlr: américaines)», a ajouté le Vert.

Selon l'experte en droit numérique (HEG) Dessislava Leclère, qui s'exprimait sur le plateau de la RTS, «le maître-mot, c'est la confiance» de la population.

