Les étés chauds et secs sont désormais la norme en Suisse. Des images satellites du Plateau le confirment: en 2026, les sols sont bien plus asséchés qu'en 2025, et les champs nettement plus bruns.

Les étés secs ne sont pas une nouveauté. Mais les images en diaporama ci-dessous montrent à quel point la chaleur et le manque de pluie ont asséché les terres agricoles du Plateau en 2026. Le curseur de gauche affiche l'été 2025; déplacé vers la droite, il révèle la même région aujourd'hui... bien plus brune. Les vues proviennent de la région des trois lacs, du canton de Vaud, et du Valais.

Environ 1100 déclarations de sinistres provenant de toutes les régions de Suisse ont déjà été enregistrées. La plupart de ces déclarations provenaient de Suisse occidentale, où se trouvent également la plupart des contrats d'assurance incluant une couverture contre la sécheresse.

Autour du la de Neuchâtel, le vert a presque disparu. Selon ArcInfo, les forêts du littoral neuchâtelois sont en état de stress hydrique sévère: entre juin et fin juillet, il n'est tombé que 50 millimètres de pluie sur le canton, soit quatre à cinq fois moins que la normale. Bougez la barre pour comparer 2025 (à gauche) et 2026 (à droite):

Dans le canton de Vaud, les terres agricoles au nord de Lausanne étaient déjà desséchées à l'été 2025. En 2026, la situation s'est encore dégradée: seuls quelques bosquets ont conservé leur verdure.

Le Valais figure parmi les rares régions de Suisse romande relativement épargnées cet été. MétéoSuisse relève que le canton présente des écarts pluviométriques un peu moins marqués que le reste du pays, sans pour autant être à l'abri de la sécheresse nationale.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.