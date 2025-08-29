Les partis politiques suisses ont déclaré des recettes totales de 22,4 millions de francs pour l'année 2024, a indiqué vendredi le Contrôle fédéral des finances. Celles-ci ont diminué de 3,9 millions en un an.

Les partis politiques présents à l'Assemblée fédérale ont l'obligation de déclarer leurs recettes (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Comme en 2023, le PS a annoncé le montant total de recettes le plus élevé (8,2 millions en 2024, contre 9 millions en 2023). Le PLR a déclaré 3,4 millions (contre 3,5 millions en 2023), l'UDC 2,8 millions (contre 3,9 millions en 2023) et le Centre 2,6 millions (contre 3,1 millions en 2023).

Les recettes des Vert-e-s (1,8 million) et des Vert’libéraux (1,2 million) ont aussi dépassé la barre du million. L'UDF, le PEV, le MCG et la Lega ont également déclaré des recettes.