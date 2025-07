La capacité au compromis et à la réforme, une Suisse internationale et neutre, la solidarité ou le modèle économique: les récits fondamentaux sur la Suisse rencontrent un large consensus dans la population. Mais les interprétations provoquent aussi de profondes fractures en fonction des opinions politiques.

L'étude de Pro Futuris révèle "un consensus surprenant" et de profondes lignes de fracture sur la vision de la Suisse (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les récits nationaux influencent la manière dont un pays parle de lui-même. Ils donnent une orientation, forgent une identité et ont une influence politique, souligne Pro Futuris, le think tank de la Société suisse d'utilité publique (SSUP), qui publie mercredi une étude sur le sujet à la veille des festivités du 1er août.

Pro Futuris s'est penché sur cinq récits «tournés vers l'avenir»: la Suisse capable de faire des compromis et de se réformer; la Suisse internationale et neutre; la Suisse proche de la nature; la Suisse solidaire; le modèle économique helvétique.

Ces cinq récits recueillent un large soutien, indépendamment du sexe, de l’âge, du niveau de formation ou de la région linguistique. Pro Futuris y voit «un résultat remarquable» à l'ère de la polarisation et de la fragmentation sociale.

Mais dès qu’il s’agit d’interpréter ces récits, de nettes différences apparaissent. Les camps politiques, en particulier, ont des conceptions «diamétralement opposées» de leur signification.

L'indépendance privilégiée à l'UDC

Les électeurs de l'UDC se distinguent ainsi nettement du reste de la population sur le récit d'une Suisse internationale et neutre: ils privilégient l'indépendance nationale à la collaboration internationale. Ils misent aussi sur la protection du paysage plutôt que du climat. Des positions qu'ils partagent avec les non-votants.

Les électeurs des Vert'libéraux ont une préférence très marquée pour la protection du climat, tandis que d’autres partis sont divisés sur cette question.

La gauche en appelle à l'Etat

Les partisans du camp rose-vert sont eux «résolument favorables» aux récits qui misent sur le soutien et les interventions de l'Etat. Ceux de l'UDC et du PLR mettent l'accent sur la responsabilité individuelle et le marché libre. Quant à l'électorat du Centre et du PVL, il défend des positions «moins claires».

Des divergences apparaissent aussi sur la question de savoir s'il faut accorder plus d'importance aux intérêts majoritaires ou minoritaires: le PLR et l’UDC sont les seuls à se positionner clairement du côté de la défense des intérêts majoritaires. Les autres partis accordent plus d’importance à l’implication des minorités dans le processus politique.

Contenu malléable

Selon ses auteurs, l'étude permet d'"observer et classer les changements et la continuité dans l’image politique que la Suisse a d’elle-même". Les récits nationaux peuvent être un élément fédérateur. Mais leur contenu est aussi malléable et laisse de l'espace à diverses interprétations.

Les représentations du monde testées montrent également «où pourraient se situer les futurs champs de tension dans le discours politique et quelle image d'avenir de la Suisse est importante pour les différents électorats des partis».

L'étude a été réalisée par l'Institut de sciences politiques de l'Université de Zurich. Elle a été menée en avril dernier par le biais d'un sondage national auprès de 2013 participants.