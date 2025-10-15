  1. Clients Privés
Suisse – UE Les régions de l'UE veulent davantage collaborer avec les cantons

ATS

15.10.2025 - 11:24

Les régions de l'UE veulent renforcer leur coopération avec les cantons suisses. Elles ont approuvé à l'unanimité une prise de position en ce sens mercredi à Bruxelles.

Le Comité européen des régions adopte une soixantaine d'avis au cours des sessions plénières.
Le Comité européen des régions adopte une soixantaine d'avis au cours des sessions plénières.
ATS

Keystone-SDA

15.10.2025, 11:24

15.10.2025, 11:25

Le texte adopté s'intitule «Renforcer la dimension territoriale des relations entre l'UE et la Suisse». Il vise à intensifier les relations dans les régions frontalières à l'échelle régionale. Une décision qui s'explique notamment par le fait que les cantons suisses et les régions européennes voisines sont souvent confrontés à des défis similaires

La session plénière du Comité européen des régions, composé de 329 élus locaux et régionaux de l'UE, se tient cette semaine à Bruxelles.

La Conférence des gouvernements cantonaux (CDC) a été invitée pour l'occasion. Elle a été représentée par le président du gouvernement tessinois Norman Gobbi, qui s'est rendu à Bruxelles.

