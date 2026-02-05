De nouveaux documents issus des fichiers Epstein mettent le CEO du World Economic Forum, Børge Brende, dans l'obligation de s'expliquer. Des messages internes et des rencontres communes avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein contredisent des déclarations antérieures.

Le CEO du WEF Borge Brende doit s'expliquer. KEYSTONE

Sven Ziegler Sven Ziegler

Les Epstein-Files mettent désormais le chef du WEF Børge Brende dans l'obligation de s'expliquer. Des dossiers récemment publiés documentent au moins trois dîners communs entre Børge Brende et Jeffrey Epstein à New York ainsi que 27 messages échangés entre 2018 et 2019. Les mails et les chats font état d'un ton familier ; Brende y qualifiait notamment Epstein de «brillant hôte», comme le rapporte le «Blick» jeudi.

Les contacts remontent à l'époque où Brende était président et CEO du World Economic Forum, dont le siège est à Cologny près de Genève. A cette époque, Epstein était déjà condamné depuis 2008 pour des délits sexuels.

En novembre encore, Brende a déclaré au journal norvégien «Aftenposten» qu'il n'avait eu aucun contact avec Epstein et qu'il n'avait jamais demandé à le rencontrer. Après la publication des nouveaux documents, Brende a reconnu que cette description n'était «pas correcte». Il avait «compris différemment» la question posée à l'époque et regrettait de ne pas avoir examiné plus précisément le passé d'Epstein.

Schwab contredit la version de Brende

Entre-temps, Brende a déclaré aux médias norvégiens qu'il n'était pas au courant des crimes d'Epstein et qu'il regrettait profondément les rencontres.

Particulièrement explosif : selon un rapport de la NZZ, Brende a déclaré dans une lettre interne adressée au conseil de fondation du WEF qu'il avait informé la direction du forum après avoir pris connaissance de l'accusation contre Epstein en 2019. Il s'agirait de Klaus Schwab.

Schwab conteste avec véhémence cette version des faits. Le fondateur du WEF a déclaré au Blick qu'il n'avait jamais été informé des contacts de Brende avec Epstein - ni oralement ni par écrit. Il n'a «jamais approuvé» un tel comportement et en a informé la direction du WEF ainsi que la Surveillance fédérale des fondations. Si les déclarations de Brende devaient être diffusées, Schwab se réserve le droit de prendre des mesures juridiques.

Entre-temps, le WEF a annoncé un contrôle externe indépendant. Tant que celui-ci est en cours, ni le Forum ni Brende ne souhaitent s'exprimer davantage. L'enquête doit notamment déterminer si Schwab était réellement informé et si les règles de conformité internes ont été violées.

En Norvège, des voix commencent à réclamer des conséquences. La chef du parti libéral Guri Melby a déclaré au portail «Nyhetsblikk» que l'attitude de Brende face aux révélations soulevait des questions fondamentales de crédibilité. Il devrait vérifier s'il est encore acceptable en tant que président du WEF.