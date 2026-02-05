  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Schwab contredit Brende Les révélations d'Epstein mettent les dirigeants du WEF dans l'embarras

Sven Ziegler

5.2.2026

De nouveaux documents issus des fichiers Epstein mettent le CEO du World Economic Forum, Børge Brende, dans l'obligation de s'expliquer. Des messages internes et des rencontres communes avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein contredisent des déclarations antérieures.

Le CEO du WEF Borge Brende doit s'expliquer.
Le CEO du WEF Borge Brende doit s'expliquer.
KEYSTONE

Sven Ziegler

05.02.2026, 06:39

05.02.2026, 07:53

Les Epstein-Files mettent désormais le chef du WEF Børge Brende dans l'obligation de s'expliquer. Des dossiers récemment publiés documentent au moins trois dîners communs entre Børge Brende et Jeffrey Epstein à New York ainsi que 27 messages échangés entre 2018 et 2019. Les mails et les chats font état d'un ton familier ; Brende y qualifiait notamment Epstein de «brillant hôte», comme le rapporte le «Blick» jeudi.

Les contacts remontent à l'époque où Brende était président et CEO du World Economic Forum, dont le siège est à Cologny près de Genève. A cette époque, Epstein était déjà condamné depuis 2008 pour des délits sexuels.

En novembre encore, Brende a déclaré au journal norvégien «Aftenposten» qu'il n'avait eu aucun contact avec Epstein et qu'il n'avait jamais demandé à le rencontrer. Après la publication des nouveaux documents, Brende a reconnu que cette description n'était «pas correcte». Il avait «compris différemment» la question posée à l'époque et regrettait de ne pas avoir examiné plus précisément le passé d'Epstein.

Schwab contredit la version de Brende

Entre-temps, Brende a déclaré aux médias norvégiens qu'il n'était pas au courant des crimes d'Epstein et qu'il regrettait profondément les rencontres.

Particulièrement explosif : selon un rapport de la NZZ, Brende a déclaré dans une lettre interne adressée au conseil de fondation du WEF qu'il avait informé la direction du forum après avoir pris connaissance de l'accusation contre Epstein en 2019. Il s'agirait de Klaus Schwab.

Schwab conteste avec véhémence cette version des faits. Le fondateur du WEF a déclaré au Blick qu'il n'avait jamais été informé des contacts de Brende avec Epstein - ni oralement ni par écrit. Il n'a «jamais approuvé» un tel comportement et en a informé la direction du WEF ainsi que la Surveillance fédérale des fondations. Si les déclarations de Brende devaient être diffusées, Schwab se réserve le droit de prendre des mesures juridiques.

Un rôle de «pivot». Entre Epstein et un ex-conseiller de Sarkozy, blagues racistes, sexistes et échanges de services

Un rôle de «pivot»Entre Epstein et un ex-conseiller de Sarkozy, blagues racistes, sexistes et échanges de services

Entre-temps, le WEF a annoncé un contrôle externe indépendant. Tant que celui-ci est en cours, ni le Forum ni Brende ne souhaitent s'exprimer davantage. L'enquête doit notamment déterminer si Schwab était réellement informé et si les règles de conformité internes ont été violées.

En Norvège, des voix commencent à réclamer des conséquences. La chef du parti libéral Guri Melby a déclaré au portail «Nyhetsblikk» que l'attitude de Brende face aux révélations soulevait des questions fondamentales de crédibilité. Il devrait vérifier s'il est encore acceptable en tant que président du WEF.

Les plus lus

Elle meurt de froid seule en montagne – Ses parents brisent le silence
Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !
Mathias Reynard a eu besoin d'une aide psychologique
Trump attaque le système électoral avec une ardeur renouvelée !
«Melania»: une plongée dans le néant à 75 millions de dollars
«Ma réaction n’était pas acceptable, je suis sincèrement désolé»