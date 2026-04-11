Escroqueries sentimentales : quand l’IA rend les «romance scams» plus dangereux

Une technique déjà bien connue des cybercriminels: les «romance scams», qui consistent à nouer des relations sentimentales factices avant de demander de l’argent. Selon la Confédération, l’intelligence artificielle rend désormais ces escroqueries toujours plus sophistiquées et dangereuses.

Les cybercriminels causent des dommages considérables avec les "romance scams". Bild: Sebastian Gollnow/dpa (Symbolbild)

Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

Pas le temps? blue News résume pour toi L’Office fédéral de la cybersécurité (BACS) met en garde contre les « romance scams », des escroqueries en ligne de plus en plus sophistiquées grâce à l’intelligence artificielle.

Dans ce type de fraude, les cybercriminels nouent une relation fictive avec leurs victimes afin de les dépouiller ensuite financièrement.

Ils s’appuient désormais de plus en plus sur des images générées par l’IA pour renforcer leur crédibilité. Montre plus

Les messages intimes et les déclarations d’amour finissent par laisser place à des demandes d’argent: avec les «romance scams», les cybercriminels causent d’importants préjudices financiers en Suisse.

Dans cette escroquerie très répandue, les auteurs créent de faux profils sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, nouent des relations fictives avec leurs victimes, avant de les dépouiller. Pour parvenir à leurs fins, ils inventent toutes sortes d’histoires, allant de dettes supposées à des problèmes de santé ou d’autres situations de détresse. Au-delà des pertes financières, les victimes subissent aussi une lourde charge émotionnelle, parfois durable.

Photo encadrée de la victime

Comme les «romance scams» gagnent encore en crédibilité (et donc en dangerosité) grâce à l’intelligence artificielle, la Confédération met à nouveau en garde contre ce type d’escroquerie. L’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) évoque ainsi un « cas particulièrement audacieux », dans lequel l’IA a été largement exploitée.

Après avoir progressivement instauré un lien émotionnel avec leur victime, les cyberescrocs invoquent soudain des problèmes de santé, de plus en plus graves. À ces messages réguliers sur l’évolution de leur prétendu état s’ajoute une photo envoyée depuis un hôpital: on y voit le partenaire supposé, gravement malade et relié à des appareils médicaux. Sur la table de chevet figurent même une photo encadrée et une tasse portant le nom de la victime.

Avec des images générées par IA comme celle-ci, les cybercriminels tentent d'augmenter leur crédibilité. Bundesamt für Cybersicherheit

De telles images, générées en un clin d’œil grâce à l’intelligence artificielle, renforcent encore le lien émotionnel avec la victime. Un atout clé pour les cybercriminels: ils gagnent en crédibilité. «L’exploitation ciblée des émotions est combinée à des possibilités techniques modernes, comme la manipulation d’images par intelligence artificielle, afin de maximiser la crédibilité», écrit le BACS.

Les escrocs prétendent rembourser de l'argent

L’état de santé du prétendu partenaire se détériore toutefois de plus en plus, jusqu’à ce qu’il n’y ait soi-disant plus d’argent pour financer un traitement médical urgent. La victime est alors sommée de payer. Malgré plusieurs versements, elle reçoit ensuite un avis de décès, puis même une photo de la pierre tombale. Les cybercriminels vont jusqu’à promettre un remboursement, à condition de s’acquitter au préalable d’une « taxe », afin de dépouiller une dernière fois leur cible.

Selon le BACS, les «romance scams» figurent, avec les escroqueries aux faux placements en ligne, parmi les fraudes causant les plus lourds dommages financiers en Suisse. Mais comment s’en protéger?

L’Office fédéral recommande de ne jamais envoyer d’argent ni de biens à des personnes que l’on n’a pas rencontrées en vrai. Il conseille également de mettre fin au contact dès lors qu’une personne formule des demandes financières répétées. En cas de préjudice financier, le BACS recommande de déposer plainte auprès de la police locale.