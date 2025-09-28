  1. Clients Privés
Votations fédérales Les Romanches votent pour la première fois dans leur langue

ATS

28.9.2025 - 14:23

Les quelque 24'000 Romanches des Grisons ont pu voter pour la première fois dimanche dans leur langue au niveau fédéral. La Confédération a imprimé des bulletins de vote en rhéto-romanche à leur intention.

Voter en romanche n'était jusqu'ici possible que pour les votations cantonales (photo d’illustration).
Voter en romanche n'était jusqu'ici possible que pour les votations cantonales (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.09.2025, 14:23

Les citoyens grisons ont reçu pour les deux objets fédéraux des bulletins de vote en allemand, en italien et en romanche, les trois langues officielles du canton. Ce n'était jusqu'ici possible que pour les votations cantonales. Le livret de votation rouge est en revanche publié depuis longtemps en romanche.

